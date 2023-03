Die Wall of Fame des ESC. Oder so ähnlich.

Hole mehr als «Zero Points» im ESC-Quiz – oder du musst selber vorsingen!

Am 9. Mai vertritt Remo Forrer die Schweiz beim Eurovision Song Contest in Liverpool. Wenn der Sänger im Halbfinale überzeugt, zieht die Schweiz am 13. Mai ins grosse Finale ein. Nun wurde auch der Song, der uns beim Musikwettbewerb mindestens eine Zilliarde Punkte bringen soll, vorgestellt.

Tada!

Uuund ..?

Gewinnt die Schweiz mit «Watergun» den ESC? Klar! Ööööööhm. Also. Vielleicht. Ich will nur die Antworten sehen!

Ein Ohrwurm? Ein Song für die Ewigkeit? Im Zuge dessen würde uns ja mal interessieren, ob du eigentlich noch irgendetwas weisst von der vergangenen Performances der Schweizer ESC-Kandidaten.

Mach uns stolz und hole (mindestens) mehr als «Zero Points» im Quiz!

8 Fragen Erinnerst du dich noch an die Schweizer ESC-Auftritte? Mach uns stolz! Hole mehr als «0 Points» beim Quiz!

