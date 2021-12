Wenn du dieses Quiz nicht bestehst, darfst du den neuen «Spider-Man» nicht schauen​

Mit Tom Holland und Zendaya in den Hauptrollen läuft seit letzter Woche «Spider-Man: No Way Home» in den (Schweizer) Kinos.

So lief die Premiere in Los Angeles:

Damit du den neuen Film aber verstehst, brauchst du einiges an Vorwissen – nichts Neues im Marvel-Universum. Und genau dieses Wissen über die «Spider-Man»-Filme mit Tom Holland kannst du jetzt in diesem Quiz testen.

Musst du die vorigen Filme nochmals schauen? Oder bist du ready für den neuen «Spider-Man»? Finde es hier heraus.

12 Fragen Wenn du dieses Quiz nicht bestehst, darfst du den neuen Spider-Man nicht schauen. Ready? Los gehts!