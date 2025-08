Diese fiese WWM-Frage zum Alphabet wird dich viel Gehirnschmalz kosten

Günther Jauch quizzte am Pfingstmontag auf RTL gleich vier Kandidatinnen und Kandidaten. Anders als bei der letzten Sendung , bei der nur wenige Besucher Erfolg hatten, ging dieses Mal keiner und keine mit leeren Taschen nach Hause. Zudem wurden die Gequizzten mit ihrer Kandidatur überrascht. Sie wussten zu Beginn der «Wer wird Millionär?»-Sendung also nicht, dass sie gleich gegenüber von Jauch Platz nehmen würden. So musste Jannik Kuhle gänzlich unvorbereitet und überrascht auf den heissen Stuhl.