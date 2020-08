Wissen

Quizzticle

Biologie-Quiz: Wie viele Knochen des menschlichen Körpers kennst du?



Quizzticle

Heute im Bio-Unterricht: Wie viele Knochen des menschlichen Körpers kennst du?

Auswertung zum letzten Quiz

Liebe Quizzticle-Klasse

Zugegeben, selbst für einen erfahrenen Lehrer wie mich war es schwierig einzuschätzen, wozu ihr in Chemie fähig seid. Beim Quiz zu den Elementen des Periodensystems habt ihr mich so überrascht, wie es ein Proton getan hätte ... positiv. 33% richtige Antworten im Schnitt entsprechen 39 Punkten und damit einer 5.0! So gut habt ihr bisher noch nie abgeschnitten. Glaubs. Knapp 75% waren mindestens genügend, wahnsinnige 32,2% holten sich den Sechser, 7,8% waren sogar besser als Dani Huber (66 Punkte). Wer auch mal ein Streber werden möchte, kann die Quizzticles übrigens hier abonnieren.



Nun aber zur Auswertung der einzelnen Antworten.

Diese 10 Elemente waren am einfachsten

1. Helium, 98,6% (von euch wussten es)

2. Lithium, 94,5%

3. Wasserstoff, 94%

4. Sauerstoff, 90,8%

5. Natrium, 90,3%

5. Eisen, 90,3%

7. Magnesium, 90,2%

8. Gold, 88,8%

9. Silber, 87,7%

10. Aluminium, 86,6%



bild: shutterstock

Diese 10 Elemente waren am schwierigsten

1. Flerovium, 1,2% (von euch wussten es)

1. Nihonium, 1,2%

3. Protactinium, 1,3%

4. Copernicium, 1,5%

5. Livermorium, 1,7%

6. Moscovium, 1,9%

6. Oganesson, 1,9%

6. Thulium, 1,9%

9. Meitnerium, 2%

10. Seaborgium, 2%



Nachdem die Chemie gestimmt hat, dürft ihr heute euren Körper entdecken. In der Anatomie widmen wir uns den Knochen.

Quiz: Knochen des Menschen

Gesucht sind die deutschen Namen der Knochen des menschlichen Körpers.

Als Hilfe dient dir die Körperregion.

Ein kleiner Tipp: 37 der 56 Knochen enden mit «-bein»

Du musst die Namen der Knochen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Nach der Ankündigung «Oha, das ist aber extrem schwierig. Da werde ich kaum was wissen» hat Dani Huber 32 Punkte geliefert – er ist heute also zu packen!

Deine Anatomie-Note 45-56 Punkte: 6.0

35-44 Punkte: 5.5

30-34 Punkte: 5.0

25-29 Punkte: 4.5

20-24 Punkte: 4.0

Unter 20 Punkten: Nachsitzen!



