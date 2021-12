2020 oder 2021? Weisst du, in welchem Jahr sich diese 10 Ereignisse abgespielt haben?

Das Wetter spielte verrückt, China lockerte seine Familienpolitik und Bernie Sanders wurde zum Internethit. All das hat sich während der Pandemie zugetragen. Doch wann war das nochmal? Im ersten oder zweiten Coronajahr?

Die zwei Nullen der Jahreszahl im Jahr davor sind vermutlich nicht schuld daran, dass sich 2020 nur im Kreis gedreht hat. Das Jahr 2021 war genauso in der Spirale gefangen wie sein Vorgänger. Abgesehen vom Wetter unterschieden sich die zwei Corona-Jahre – zumindest in der subjektiven Wahrnehmung – nicht gross. Kein Wunder also haben wir unser Zeitgefühl komplett verloren.



Bevor die Pandemie in die dritte Runde geht, ist es an der Zeit, unseren Zeitsinn etwas aufzufrischen. Kannst du dich daran erinnern, in welchem der beiden Pandemie-Jahre sich diese zehn Ereignisse abgespielt haben?

Quiz