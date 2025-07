Teste im Quiz ob du die Jugendwörter 2025 kennst

Also lasst uns die Nominierten mal etwas genauer anschauen, yallah! Für alle Noobs, die nicht wissen, was sie bedeuten.

Hear me out: Die Nominierten für das Jugendwort des Jahres 2025 sind da. No cap! Und einige davon könnten euch lowkey zum cringen bringen.

Hier werden in der Schweiz am häufigsten Handys gestohlen

Was weisst du zur EM? Mit weniger als sieben Punkten scheidest du in der Gruppenphase aus

Am 2. Juli startet die Fussball-Europameisterschaft der Frauen. Zeige in unserem Quiz dein Wissen über die EM und marschiere zum Titel.

Endlich startet die Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz. Vom 2. bis zum 27. Juli rollt der Ball in acht verschiedenen Schweizer Städten und 16 Nationalteams kämpfen um den EM-Pokal. Die Schweiz startet mit dem Eröffnungsspiel gegen Norwegen in Basel. Spätestens nach den zwei weiteren Gruppenspielen gegen Finnland und Island wird man wissen, ob es die Schweizerinnen in die K.-o.-Phase schaffen werden.