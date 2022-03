Wenn du das Playoff-Wordle nicht spielst, macht Andri wieder Ghetto

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga spielen oder gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.

So funktioniert Wordle

Das wirkt jetzt vielleicht kompliziert, ist aber eigentlich sehr einfach zu verstehen:

Du musst ein Wort mit fünf Buchstaben herausfinden.

Dieses Wort ist in unserem Fall der Nachname eines Eishockey-Spielers, der aktuell in der höchsten Schweizer Liga spielt oder einmal gespielt hat.

Du hast maximal sechs Versuche zur Verfügung.

Ä, Ö und Ü sind AE, OE und UE – aus É, È oder  werden E und A.

Starte mit einem beliebigen Namen.

Ein Gratistipp: Versuche, einen Namen zu nehmen, der mehrheitlich aus häufiger verwendeten Buchstaben besteht.

Nun wird dir angezeigt, ob ein Buchstabe bereits am richtigen Ort ist (grün markiert), ob er zumindest im gesuchten Lösungswort vorkommt (gelb markiert) oder ob er nicht vorkommt (rot markiert).

Als Hilfe werden dir die Buchstaben angezeigt, die du bereits benötigt hast.

Wichtig zu wissen: Der gleiche Buchstabe kann auch mehrmals vorkommen.

Es folgen die weiteren Versuche – je weniger du benötigst, desto besser.

Es gibt kein Zeitlimit. In jeder Nacht wechselt der gesuchte Name.

Viel Vernügen und viel Erfolg!

Eine kleine Bitte noch …

Die anderen User danken es dir, wenn du in der Kommentarspalte nicht spoilerst.

Du willst mehr davon?

Wordle ist nicht unsere eigene Idee – schön wäre es, dann würden wir uns jetzt in der Karibik die Sonne auf die Bäuche scheinen lassen. Denn die «New York Times» kaufte dem Wordle-Programmierer Josh Wardle das Spiel für einen Millionenbetrag ab.

Bei Worldle (mit zusätzlichem L) geht es darum, in sechs Versuchen herauszufinden, welches Land gesucht ist. Man sieht dabei nur dessen Umrisse und erhält nach falschen Versuchen Hinweise darauf, wie weit entfernt man von der richtigen Lösung ist:

Playoff-Wordle Idee und Realisierung: Ralf Meile

Programmierung: Lea Senn

Design: Petar Marjanović



