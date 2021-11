Eine Reise durch die Hockey-Schweiz – wo befinden wir uns überall? Bild: keystone, wikimedia; bearbeitung watson

Erkennst du diese Schweizer Hockey-Stadien, wenn du nur ein Bild davon siehst?

Hallo Eishockey-Fan und Stadiongänger! Dieses Quiz ist perfekt auf dich zugeschnitten. All deine Auswärtsfahrten und Pilgerreisen durch die Hockey-Schweiz werden nun belohnt. In diesem Quiz kannst du beweisen, wie gross dein Wissen und deine Erinnerungen an die Stadien noch sind – sofern du dich nach all dem Bier überhaupt noch daran erinnerst.

So funktioniert es:

Wir zeigen dir ein Bild eines Schweizer Eishockeystadions und du musst herausfinden, welches Stadion du siehst oder wo es steht.

Als richtige Antwort werden der Stadionname oder die Gemeinde , in der das Stadion steht, oder der Klub , der im Stadion spielt, angenommen.

oder , in der das Stadion steht, oder der , der im Stadion spielt, angenommen. Pro Frage hast du fünf Versuche, sie richtig zu beantworten.

Dir stehen zwei Hinweise zur Verfügung. Ein zweites Bild mit der Aussenansicht des Stadions. Und ein Texthinweis mit der Kapazität und der aktuellen Liga, in der das Stadion zum Einsatz kommt.

Pro richtige Antwort gibt es drei Punkte. Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt abzug.

Wichtig: Du musst deine Antwort mit Enter eingeben. Der grüne Button gibt dir nur den nächsten Hinweis.

