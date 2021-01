Quiz

Diese Kickboxerin zockt sich bis 250'000 Euro durch, dann kommt diese fiese Musik-Frage

Auch im neuen Jahr können bei der RTL-Sendung «Wer wird Millionär?» Kandidaten dem Moderator Günther Jauch ein paar Milliönchen abjagen. Diesen Montag sassen sich zu diesem Zweck gleich zwei Günther gegenüber. Denn die Kandidatin hiess Joana Günther.

Was die junge Frau so macht? Sie studiert Jura, macht viel Sport und hat auch schon ehrenamtlich in einem Spukhaus gearbeitet. Und so sah das aus:

Bild: rtl

Passend zum Zocker-Special, bei dem es sogar 2 Millionen zu gewinnen gibt, ist Joana auch eine richtige Zockerin. Mehrmals setzt sie selbstbewusst auf eine Antwort, bei der sie sich nicht zu 100 Prozent sicher ist. Und wenn zocken nicht klappt, haut sie auch mal drauf, wie eine kurze Kickbox-Lektion mit Moderator Günther Jauch zeigt:

Bild: rtl

Nun aber zu den Fragen: Wie weit hättest du es bei Joanas Frageleiter geschafft? Probier es hier aus.

Quiz 1. 100 Euro: Verbindet man seinen USB-Stick mit dem Laptop, hofft man, dieser ...? pup lie Kum dreht Däumchen moh der Rator wartet kann die Daten lesen tsu shau Er gähnen 2. 200 Euro: Wird das Kitz von körnerförmigem Niederschlag erwischt, dann trifft das kleine ...? Lat Tek Reh Hagel Weis Weiler Hitz Feld 3. 300 Euro: Was machen Autotuner gerne? nägel dübel muttern schrauben 4. 500 Euro: Wird in Indien Gerstensaft ausgeschenkt, ohne Standesunterschiede zu machen, dann gibt es für Angehörige aller ...? Tafel Schokolade Schachtel Zigaretten Tüte Chips Kasten Bier 5. 1000 Euro: Was haben ein stilechtes Charleston-Outfit und ein Indianerkostüm häufig gemeinsam? Bärenkrallenkette Mokassins Stirnband mit Feder Kriegsbemalung 6. 2000 Euro: Passable Rechtschreibkenntnisse sind zur Beantwortung dieser Frage die beste ...? Voraussetzung Vorraussetzung Vorausetzung Vorrausetzung 7. 4000 Euro: Welche Sportart erfährt derzeit u. a. durch die erfolgreiche Miniserie «Das Damengambit» einen regelrechten Hype? Tennis Golf Schach Judo 8. 8000 Euro: Wie wird in den sozialen Netzwerken jemand bezeichnet, der typisch «deutschen» Klischees entspricht bzw. danach handelt? Teuto Alman Germ Tedesk 9. 16'000 Euro: Wer erhielt bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 rund 70'000 Stimmen? Lady Gaga Kanye West Oprah Winfrey Arnold Schwarzenegger 10. 32'000 Euro: Für welche Tiere ist Dülmen im Münsterland bundesweit bekannt? Wildhunde Wildkatzen Wildpferde Wildgänse 11. 64'000 Euro: Wodurch wird Shakespeares Hamlet ins Jenseits befördert? vergiftete Degenspitze Tritt vom Pferd Sturz vom Balkon verirrte Pistolenkugel 12. 125'000 Euro: Auf welchem Produkt findet man oft den Hinweis, dass es sich um eine Mischung aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern handelt? Marmelade Rotwein Honig Milch

So schaffte es Joana Günther bis zur 250'000-Euro-Frage und hatte sogar noch ganze zwei Joker im Sack. Bei dieser Musik-Frage weiss sie jedoch nicht weiter:

250'000 Euro: Welche dieser Bands konnte bislang aus rein formalen Gründen noch nicht in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden? A: Red Hot Chili Peppers B: Metallica C: U2 D: Coldplay

Nachdem sie einen Kandidaten im Publik befragt hatte und auch noch den 50/50-Joker einsetzte, blieben Coldplay und Metallica übrig. Joana tendiert zwar zu ersterem, ist sich aber zu unsicher. Wenn sie falsch antwortet, würde sie auf 1000 Euro zurückfallen. Das ist ihr zu viel und sie gibt auf.

Dabei wäre Antwort D, Coldplay, richtig gewesen. Die Band muss formal 25 Jahre bestehen, bevor sie in die Hall of Fame aufgenommen wird. Das ist bei dieser Band erst in den nächsten Jahren der Fall.

Trotzdem, mit den 125'000 Euro gibt es für Mama ein nettes Wohnmobil, wie die Kandidatin mitteilt. Eventuell liegt auch ein gutes Abendessen drin, sollten die Restaurants je wieder öffnen.

(leo)

