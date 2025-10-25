trüb und nass
DE | FR
burger
Quiz
Videos

Schweizer Gemeinde-Quiz: Schlägst du watsons Rauszeit-Reto?

Video: watson/reto fehr/david indumi
Rauszeit

Gemeinde-Quiz: Wer weiss mehr – Du oder Rauszeit-Reto?

25.10.2025, 16:0125.10.2025, 16:01
Reto Fehr
Reto Fehr
David Indumi
David Indumi

Nicht alle wissen, dass watsons Rauszeit-Reto einmal mit dem Velo jede Schweizer Gemeinde besucht hat. Vor genau zehn Jahren hat er seine 11'000 km lange Tour dur d'Schwiiz beendet. Grund genug, zu prüfen, wie viel Wissen über die mittlerweile noch 2121 Schweizer Gemeinden noch bei Radel-Rauszeit-Reto vorhanden ist.

Finde es hier heraus:

Video: watson/reto fehr/david indumi

Damit auch du quizzen kannst, hier ein vergleichbares Quiz. Wenn du das Video geschaut hast, gibt es vermutlich einen Extrapunkt (Reto hatte alles richtig – im vierten Versuch. Spass: im ersten Versuch). Viel Glück!

7 Fragen
Cover Image

Gemeinde-Quiz

2121 Gemeinden hat die Schweiz. Wie gut kennst du sie?

Mehr Reto:

Dünne Luft: Reto unterwegs zum höchsten Wandergipfel Europas

Video: watson/david indumi/reto fehr

Unterwegs auf dem schwindenden Feegletscher

Video: watson/david indumi
Mehr Rauszeit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
2
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
3
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Ukraine meldet Einnahme von strategischem Punkt +++ Schwerer Raketenschlag auf Kiew
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Sieben Kinder aus Gaza werden in Schweizer Spitälern behandelt
3
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Plötzlich 1000 Franken mehr pro Monat: So dreist erhöht ein Immobilien-Riese die Mieten
Meistgeteilt
1
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
2
Neue Studie wirft Coop und Migros «Abzockerei» mit Bio-Produkten vor – so wehren sie sich
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Im Zoo Zürich streift neu Giraffenbulle Obi durch die Savanne
Zum ersten Mal durchstreift ein Giraffenbulle die neue Lewa-Savanne des Zoos Zürich. Der Bulle Obi reiste per Spezialtransport aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien an. Ein Weibchen muss ihm bald Platz machen.
Zur Story