Rauszeit

Gemeinde-Quiz: Wer weiss mehr – Du oder Rauszeit-Reto?

Nicht alle wissen, dass watsons Rauszeit-Reto einmal mit dem Velo jede Schweizer Gemeinde besucht hat. Vor genau zehn Jahren hat er seine 11'000 km lange Tour dur d'Schwiiz beendet. Grund genug, zu prüfen, wie viel Wissen über die mittlerweile noch 2121 Schweizer Gemeinden noch bei Radel-Rauszeit-Reto vorhanden ist.

Damit auch du quizzen kannst, hier ein vergleichbares Quiz. Wenn du das Video geschaut hast, gibt es vermutlich einen Extrapunkt (Reto hatte alles richtig – im vierten Versuch. Spass: im ersten Versuch). Viel Glück!

7 Fragen Gemeinde-Quiz 2121 Gemeinden hat die Schweiz. Wie gut kennst du sie?

