QDH: Huber geht fremd

Geht der Huber in eine Bar ...

Debakel für Huber: Lernfähig ist er nicht mehr so sehr

Also setzen wir im heutigen Quiz die Messlatte tief – und stellen Huber 10 Millionenfragen aus «Wer wird Millionär?».

Denn diese Situation hatten wir im Februar schon einmal. Sie traumatisierte Huber nachhaltig. Deshalb hatten wir ihm damals versprochen, ihn nie wieder mit so fiesen Fragen zu plagen.

Quizvater Toggweiler ist krank. Und erneut springt das Newsdesk in die Bresche.

Der moderne, individualistische Mensch nimmt sich sehr gern sehr wichtig. Darum muss man ihn ab und an in Grössendimensionen versetzen, die ihn wieder zurechtstutzen. Am besten funktioniert das mit der physikalischen Grösse der Zeit.