MAZ-Medienwoche: Winterwandern Video: watson

5 wichtige Tipps, bevor du im Winter auf eine Wanderung gehst

Wandern im Winter ist reizvoll. Aber es lauern auch einige Gefahren, die im Sommer kein Thema sind. Diese Punkte musst du wissen, bevor du in der kalten Jahreszeit deine Wanderschuhe schnürst.

noah, sofia z., ares

Eine Wanderung auf den Chäserugg im Winter? Das tönt doch nach einem grossartigen Abenteuer! Wir checken die Wanderapp, packen Proviant, Kleidung und Kamera in den Rucksack und reisen ins Toggenburg. Unsere Vorbereitung war aber, wie wir im Verlauf der Wanderung feststellten, mangelhaft.

MAZ-Medienwoche

Alle Artikel gibt's hier. Das Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ führt auch dieses Jahr die Medienwoche für Schulen durch. watson beteiligt sich am Projekt und begleitete die Kantonsschule Wiedikon Sek II.

Damit uns das nicht noch mal passiert, informierten wir uns bei Patricia Cornali von der Dachorganisation Schweizer Wanderwege. Sie erklärt hier auch dir, auf was du unbedingt achten musst:

5 wichtigste Tipps

Planung: Es ist sehr wichtig, sich detaillierte Informationen über die Strecke zu verschaffen. Das beinhaltet zum einen die Laufzeit (im Winter braucht man gegenüber der Wanderzeit während der schnee- und eisfreien Zeit mindestens ¼ länger), die Steigung, das Wetter und die Wanderwegkategorie. Ausrüstung: Wanderschuhe mit gutem Profil und Fütterung im Winter sind ein Muss. Das Zwiebelprinzip für die Kleidung ist am effizientesten. Ausserdem sollte man ein aufgeladenes Handy, genügend Proviant und Getränke mitnehmen. Uhrzeit: Vor allem im Winter sollte man früh aufbrechen, da die Dunkelheit schnell einbricht. Signalisation: Wanderwege, werden gelb (normaler Wanderweg), weiss-rot-weiss (Bergwanderweg) und weiss-blau-weiss (Alpin) markiert. Diese sind dabei grundsätzlich nur für die schnee- und eisfreie Zeit vorgesehen und werden im Winter nicht kontrolliert oder unterhalten. Pink markiert sind Winterwanderwege, die auch bei Schnee präpariert werden. Fähigkeiten: Ein letzter wichtiger Punkt ist: Die eigenen Fähigkeiten gut einschätzen. Für Anfänger ist es am besten, mit einfachen, kürzeren Routen zu starten.

