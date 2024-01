Das teuerste Nummernschild des Kantons Aargau liegt in der Limmat

Sollte es sich tatsächlich um das Originalschild handeln, könnte es mit einigem Aufwand aus der Limmat geborgen werden. Alternativ könnte der Besitzer oder die Besitzerin auch ein Ersatzschild beantragen. Dies wäre allerdings nicht möglich, sollte auch das Kontrollschild (am Fahrzeug hinten) vermisst sein. In diesem Fall würde eine neue Nummer zugeteilt.

Es ist das teuerste Nummernschild, das im Kanton Aargau je ersteigert worden ist: AG 55 . Das Schild liegt seit Tagen auf dem Grund der Limmat in Baden. Wem es gehört, ist nicht bekannt. Kurz nach der Ersteigerung sei es in Baden an einem schwarzen Porsche gesichtet worden, wie das «Badener Tagblatt » schreibt. Vermutlich wurde es als Wechselnummer verwendet, denn auch an einem Oldtimer und einem Mercedes wurde es schon entdeckt.

Sturmtief «Henk» sorgt für Orkanböen in der Schweiz – bald wird's aber frostig

Zurzeit zeigt sich das Wetter noch sehr wechselhaft, mit viel Wind und für die Jahreszeit zu warmen Temperaturen. Das wird sich in den kommenden Tagen ändern.

Am Mittwoch hat das Sturmtief «Henk» über Dänemark auch in der Schweiz für einen stürmischen Tag gesorgt. Auf dem Säntis AI wurde am Abend eine Orkanböe von 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Aber auch in Tieflagen blies es kräftig, in Egolzwil LU etwa mit 118 Km/h.