Buchs AG: Vater und Sohn prügeln Polizisten ins Spital



Einsatz in Buchs AG eskaliert: Vater und Sohn prügeln Polizisten ins Spital

Im aargauischen Buchs ist am Freitagabend ein Polizeieinsatz eskaliert: Eine Polizeipatrouille war zu einem Streit ausgerückt. Wegen eines falsch abgestellten Autos war ein Streit zwischen mehreren Beteiligten entbrannt, wie die Kapo Aargau mitteilt.

Dabei griff ein 31-jähriger Kosovare einen anderen Mann an. Die Polizisten gingen dazwischen, worauf der Aggressor Gewalt ausübte. Später kam dessen 66-jähriger Vater dazu und mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Die Polizisten griffen zum Pfefferspray und konnten so die beiden Männer abwehren. Vater und Sohn wurden durch die mittlerweile eingetroffene Verstärkung festgenommen.

Beim Vorfall erlitt ein 40-jähriger Polizist eine Handverletzung. Er ist derzeit nicht mehr arbeitsfähig. Sein 36-jähriger Patrouillenkollege wurde am Auge verletzt. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei nahm Vater und Sohn vorübergehend fest. Der Atemlufttest beim 31-jährigen Beschuldigten ergab einen Wert von 0,4 mg/l, was einem Alkoholwert von 0,8 Promille entspricht. (mlu)

