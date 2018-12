Schweiz

Polizei warnt vor falschen Flugtickets nach Pristina



Kantonspolizeien warnen vor falschen Flugtickets nach Pristina

Eine Betrugsmasche mit gefälschten Flugtickets macht in den Kantonen Aargau und Solothurn derzeit die Runde: Die Täter bieten über fiktive Fluggesellschaften günstige Tickets nach Pristina (Kosovo) an. Wer bezahlt, erhält nichts.

Nach erfolgter Bezahlung sind die Anbieter nicht mehr erreichbar und die Tickets sind ungültig, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Aus dem Kanton Solothurn haben sich innerhalb kurzer Zeit zwei Geschädigte bei der Kantonspolizei gemeldet.

Die Aargauer Kantonspolizei registrierte nach eigenen Angaben in diesem Jahr gegen 70 Fälle, bei denen die Kriminellen Erfolg hatten. Die Betrüger würden jeweils die Fantasie-Fluglinien «Germani Airways» oder «Kosovalines» vorschieben.

Ungültige Flugtickets

«Jetzt unmittelbar vor Weihnachten würden sie versuchen, nochmals richtig Kasse zu machen», schreibt die Kantonspolizei. Die bekannte Betrugsmasche spielt sich immer im ähnlichen Rahmen ab. Die Täter kontaktieren ihre Opfer telefonisch, via Internetplattformen, per SMS oder über den Dienst Viber. Sie machen den Gutgläubigen ein verlockendes Angebot für Flugtickets, in der Regel nach Pristina.

Die Geschädigten bezahlten gemäss Polizeiangaben jeweils mehrere Tausend Franken auf ein Konto ein. Im Anschluss erhielten sie entweder Flugtickets die ungültig waren oder gar keine Gegenleistung. Die entsprechenden Anbieter waren nach erfolgter Zahlung nicht mehr erreichbar.

Die Kantonspolizeien warnen vor Flugticket-Betrügern und raten, Tickets ausschliesslich bei vertrauenswürdigen Reiseunternehmen oder direkt bei den bekannten Fluggesellschaften zu kaufen. (sda)

