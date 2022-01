Was du zur Abstimmung über «Grundrechte für Primaten» im Kanton Basel-Stadt wissen musst

Im Kanton Basel-Stadt sorgen nicht nur die vier nationalen Vorlagen für viel Aufsehen. In der Diskussion steht auch die Volksinitiative «Grundrechte für Primaten». Alles, was du dazu wissen musst, findest du hier.

Im Kanton Basel-Stadt steht am 13. Januar 2022 eine sehr spezielle Abstimmung an. Die Baslerinnen und Basler befinden dann über die Initiative «Grundrechte für Primaten». Doch worum geht es dabei eigentlich genau? Wer ist dafür, wer dagegen? Mehr dazu erfährst du hier:

Basel-Stadt: «Grundrechte für Primaten»

Was will die Initiative «Grundrechte für Primaten»?

Die kantonale Volksinitiative von Sentience Politics fordert, dass über 300 Primaten-Arten ein «Recht auf Leben und auf körperliche und geistige Unversehrtheit» erhalten. Dazu gehören zum Beispiel Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans. Die Initiative stellt das geltende System vor mehrere Probleme.

Eine Schimpansen-Familie im Zoo in Basel. Bild: keystone

Denn die Grundrechte schützen Menschen vor allem vor Übergriffen durch den Staat. Da der Kanton Basel-Stadt keine Primaten hält, kommt es hier also auch kaum zu einem Konflikt dieser Art. Weiter ist unklar, ob diese Regelungen dann auch für private Institutionen gelten würde. Denn bislang ist der Schutz von nichtmenschlichen Primaten im Tierschutz geregelt.

Wer ist für die Einführung?

Die Initiative stammt vom Verein Sentience Politics. Dieser setzt sich für die Rechte von empfindungsfähigen Tieren ein. Als empfindungsfähig sind Lebewesen, die Glück oder Leid empfinden können, gemeint.

Nach der Argumentation des Vereins gehe der Tierschutz hier zu wenig weit. Für die Befürworter der Initiative steht besonders die Verwandtschaft zwischen Primaten und dem Menschen im Vordergrund: «Sie sind uns genetisch sehr nahe und verfügen wie wir über ein hochentwickeltes zentrales Nervensystem.» Deshalb seien diese Tiere besonders schützenswert.

Wer ist gegen Grundrechte für Primaten?

Die Initiative trifft besonders in der Politik auf viel Ablehnung. Der Regierungsrat liess sie 2018 sogar für ungültig erklären. Der Fall landete am Bundesgericht, welches die Vorlage zuliess. Parlament und Regierung von Basel-Stadt sind der Meinung, dass die Rechte von Primaten bereits genügend in der Tierschutzverordnung geregelt seien.

Auch der Verein der Schweizer Zoos lehnt die Initiative mit der Begründung ab, dass Tiere Schutz bräuchten – und keine Menschenrechte. Würde die Initiative umgesetzt, sei ein umfassender Schutz besonders gefährdeter Affen-Arten nicht mehr möglich.

