ESC, Genderstern und Moutier: Darüber wird in den Kantonen und Gemeinden abgestimmt

Der Abstimmungssonntag steht auf nationaler Ebene im Zeichen der Autobahnen, des Mietrechts und der Gesundheitsfinanzierung. Doch auf kantonaler und Gemeinde-Ebene stehen viele weitere Themen an. Damit du den Überblick dazu behältst, stellen wir dir hier die spannendsten Abstimmungen und Wahlen vor:

Kanton Basel-Stadt

Ausländerstimmrecht

In Basel-Stadt sollen Ausländerinnen und Ausländer das kantonale Stimm- und Wahlrecht erhalten, wenn sie seit mindestens fünf Jahren im Kanton wohnen und über die Niederlassungsbewilligung verfügen. Sie erhalten nur das aktive Wahlrecht. Das heisst, sie können zwar wählen, sich an Abstimmungen beteiligen und Initiativen und Referenden unterschreiben.

ESC-Budget

Der ESC 2025 findet dank Nemos Sieg dieses Jahr in der Schweiz statt.

Am 11. September hat der Grosse Rat für die Durchführung des ESC in Basel Ausgaben in der Höhe von 37.4 Millionen beziehungsweise 34.9 Millionen Franken nach Abzug der Einnahmen aus der «Arena Plus» bewilligt. Gegen den Beschluss des Grossen Rates wurde das Referendum ergriffen.

Stadt Bern

In der Stadt Bern werden die Regierung und das Parlament für die Legislaturperiode 2025 bis 2028 gewählt. Für den Stadtrat kandidieren auf 19 Listen insgesamt 535 Personen. Für die Gemeinderatswahlen sind zwei Listen mit sechs Kandidatinnen und drei Kandidaten eingereicht worden. Für das Stadtpräsidium stellen sich vier Personen zur Wahl, unter anderem auch der amtierende Stadtpräsident Alec von Graffenried.

Drei der fünf Bisherigen treten nicht mehr an und die Rechten wollen sich den 2016 verlorenen zweiten Sitz im ansonsten links-grün-dominierten Stadtparlament zurückholen. Auch die Wahl um das Stadtpräsidium wird spannend, hier fordert die SP mit Marieke Kruit den bisherigen Stapi Alec von Graffenried von der Grünen Freien Liste heraus.

Stadt Zürich

Bezahlbare Wohnungen

Die Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen für Zürich» verlangte, dass die Stadt und ihre Wohnbaustiftungen mehr Liegenschaften und Grundstücke kaufen und damit günstigen Wohnraum in Zürich schaffen. Das Kapital von drei der vier städtischen Wohnbaustiftungen sollte deshalb um insgesamt 250 Millionen Franken erhöht werden. Für die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) sollte dies zudem an die Erstellung von 2000 neuen Wohnungen bis 2040 gebunden sein.

Da Stadtrat und Gemeinderat die Initiative abgelehnt und einen direkten und indirekten Gegenvorschlag erarbeitet haben, hat das Initiativkomitee die Initiative zurückgezogen. Der direkte Gegenvorschlag sieht den Kauf von Liegenschaften für bezahlbares Wohnen durch die Stadt und ihre Wohnbaustiftungen als Ziel in der Gemeindeordnung vor. Ein konkretes Wachstumsziel für die SAW soll darin aber nicht festgehalten werden.

Die Erhöhung des Stiftungskapitals der städtischen Wohnbaustiftungen soll hingegen beim indirekten Gegenvorschlag nicht in der Gemeindeordnung, sondern in den Statuten der Wohnbaustiftungen geregelt werden und alle vier Stiftungen umfassen. Diesen Betrag legt der indirekte Gegenvorschlag auf 300 Millionen Franken fest, weil zusätzlich auch die Stiftung Einfach Wohnen berücksichtigt werden soll.

Genderstern-Initiative

Die Stadt Zürich hat im Juni 2022 den Genderstern für ihre Texte eingeführt, um alle Geschlechter anzusprechen. Die Volksinitiative «Tschüss Genderstern!» verlangt, dass die Stadt auf den Genderstern und andere Sonderzeichen innerhalb von Wörtern verzichtet. Sie soll eine klare Sprache verwenden. Diese Forderung soll in die Gemeindeordnung – die Verfassung der Stadt Zürich – aufgenommen werden.

Kanton Wallis

Mit dem Klimagesetz schafft der Kanton Wallis die Grundlage dafür, die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen zu können. Ziel des Gesetzes ist es, die Bevölkerung, die Biodiversität und die erheblichen Sachwerte vor den Folgen des Klimawandels zu schützen und auf kantonaler Ebene bis 2040 die Klimaneutralität anzustreben.

Dazu setzt das Gesetz insbesondere auf Unterstützungsmassnahmen für Einzelpersonen, Unternehmen und Gemeinden, um diese in ihren Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Senkung des Treibhausgasausstosses zu stärken. Zur Finanzierung von grösseren Projekten, die einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten, wird eine mit anfänglich 100 Millionen Franken dotierte Klimareserve gebildet.

Kanton Jura

Nach der Annahme des Konkordats zum Kantonswechsels von Moutier entscheidet die jurassische Stimmbevölkerung über die Schaffung eines vierten Bezirks. Die 7200-Einwohner-Gemeinde würde für eine Legislatur einen Wahlkreis mit 7 von 60 Parlamentarierinnen und Parlamentariern bilden.

Wenn die Zustimmung überwiegt, erhält der Jura am 1. Januar 2026, dem Datum des Kantonswechsels, einen vierten Bezirk, der nur aus einer Gemeinde besteht.

