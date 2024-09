Moutier, Transparenz und Lehrerausbildung: Darüber wird heute in den Kantonen abgestimmt

Abstimmung im Kanton Graubünden: So steht es um den Neubau des Zivilschutz-Zentrums

In Churwalden soll ein neues Zivilschutz-Ausbildungszentrum entstehen. Der Kanton beantragt dafür einen Kredit von fast 19 Millionen Franken.

Abstimmung im Kanton Basel-Landschaft: So steht es um das neue Gesundheitsgesetz

Das Gesundheitsgesetz des Kantons Basel-Landschaft wird dem Bundesgesetz angepasst. So muss die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte in den spezifischen Fachgebieten begrenzt werden.

Kanton Solothurn: Darüber wird am Sonntag abgestimmt und das sind die Resultate

Die Erlasse der Gebäudeversicherung im Kanton Solothurn sollen neu auch dem Vetorecht des Kantonsrates unterstellt werden. Dafür ist eine Verfassungsänderung nötig. In einer zweiten Änderung soll die Anstellung der Staatsschreiberin oder des Staatsschreibers neu dem Regierungsrat unterstellt werden.

Abstimmung im Kanton Fribourg: So steht es um die Ergänzungsleistungen für Familien

Der Kanton Fribourg will einkommensschwache Familien durch Ergänzungsleistungen stärker unterstützen. Weiter sollen die betroffenen Familien durch einen Familienschalter begleitet werden.

Der Kanton Nidwalden will auf Wunsch der Gemeinden seine Verfassung anpassen. Geändert werden besonders Abläufe in der politischen Organisation, wie zum Beispiel die Verlängerung der Frist zur Einberufung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung.

Abstimmung im Kanton Schwyz: So steht es um das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum

Abstimmung in Genf: So steht es um die umstrittene Senkung der Ausbildungszeit für Lehrer

Weiter dauert die Ausbildung von Primarlehrerinnen und -lehrern in Genf aktuell vier Jahre. Nun beabsichtigt der Kanton, diese Praxis jener der übrigen Kantone anzugleichen und diese auf drei Jahre zu verkürzen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen.

Abstimmung im Kanton Uri: So steht es um die neue Energieverordnung

Der Kanton Uri will Höchstbeträge für Steuerabzüge festlegen. Einerseits betrifft das die Kinderdrittbetreuung: Künftig könnten Urnerinnen und Urner für die Kinderbetreuung z. B. in Kitas maximal 25'000 Franken pro Kind und Jahr steuerlich absetzen. Dies soll sicherstellen, dass keine «Luxusausgaben» wie Internate oder ausserkantonale Privatschulen von den Steuern abgezogen werden.

Abstimmung im Kanton Luzern: So steht es um die Steuerrevision

Dadurch will der Kanton Luzern sich im interkantonalen Wettbewerb besser positionieren. Würde die Gesetzesänderung angenommen, müsste der Kanton mit Mehrausgaben über 26,6 Millionen Franken jährlich rechnen.

Luzern will die Steuern für natürliche und juristische Personen senken und den Kanton zur Kasse bitten. Insbesondere Familien und Menschen mit tiefem Einkommen sollen dadurch entlastet werden. Konkret will der Kanton neue Sozialabzüge und höhere Kinderabzüge einführen. Damit Firmen nicht aus dem Kanton Luzern abwandern, soll zudem für juristische Personen die Kapitalsteuer gesenkt werden.

Die Resultate aus dem Kanton Zürich: So steht es um die Abstimmung zum Bildungsgesetz

Ein Ja ist ebenfalls noch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Der Kantonsrat hatte im Februar entschieden, die Wartefrist von fünf Jahren zu streichen, weil 90 Prozent der Menschen mit Status F ohnehin in der Schweiz bleiben. Da sei es sinnvoll, sie rasch auszubilden. Die SVP wollte die Wartefrist jedoch beibehalten und ergriff das Referendum.

Wer in der Schweiz eine Ausbildung absolvieren möchte, sich diese aber nicht leisten kann, kann ein Stipendium beantragen. Das gilt für Schweizerinnen und Schweizer, Geflüchtete sowie im Kanton wohnende Staatenlose. Vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer hingegen haben diese Möglichkeit erst, wenn sie fünf Jahre hier waren. Dies, obwohl ein Grossteil längerfristig in der Schweiz bleibt.

Abstimmung im Kanton Zug: So steht es um die Offenlegung der Politikfinanzierung

Darüber wurde bereits am 9. Juni abgestimmt, da jedoch Unregelmässigkeiten festgestellt wurden, wird die Abstimmung wiederholt.

Kantons- und Regierungsrat haben dazu einen Gegenvorschlag unterbreitet. Sie wollen diese Regelung aber nicht in die Verfassung schreiben und meinen, die Bedingungen gingen zu weit. Konkrete Beträge sollen keine ins Gesetz aufgenommen werden.

Im Kanton Zug fordert eine Initiative mehr Transparenz in der Politikfinanzierung. Diese soll laut Initiantinnen und Initianten in der Verfassung festgeschrieben werden. Dabei sollen Spenden von Privaten über 5000 Franken und von Firmen bereits über 1000 Franken offengelegt werden müssen.

Abstimmung im Kanton Jura: So steht es um die Moutier-Frage

Die Abstimmung im Kanton Bern: So steht es um die Moutier-Frage

Wenn Moutier zum Jura wechselt, ergibt es keinen Sinn mehr, dass der entsprechende Amtsbezirk diesen Namen trägt. Deshalb stimmt der Kanton Bern nun darüber ab, ob in der Verfassung die Einteilung in Amtsbezirke vollständig aufgehoben werden soll.

Per Januar 2026 soll die Gemeinde Moutier vom Kanton Bern zum Jura wechseln. Nun stimmt der Kanton Bern über eine Unstimmigkeit im Zuge dieses Wechsels ab: Die Gemeinde Moutier befindet sich nämlich aktuell in einem Amtsbezirk des Kantons Bern, der ebenfalls Moutier heisst.

Die Gemeinde Moutier will vom Kanton Bern in den Kanton Jura wechseln.

Die Gemeinde Moutier will vom Kanton Bern in den Kanton Jura wechseln.

Im Mittelpunkt der kantonalen Abstimmungen von heute Sonntag steht der Entscheid zum Kantonswechsel der Stadt Moutier von Bern zum Jura. Insgesamt wird in 13 Kantonen über 18 Vorlagen abgestimmt. Hier findest du den Überblick über alle kantonalen Abstimmungen:

In den Kantonen Jura und Bern kommt es am Sonntag zu historischen Abstimmungen: Sagen die zwei Stände Ja zum Kantonswechsel Moutiers, ist der Jurakonflikt laut Bundesrat endgültig gelöst. Im Jura selbst bekommt man allerdings anderes zu hören.

Man vergleicht den Jurakonflikt gerne mit anderen separatistischen Bewegungen in Europa – jenem der Katalanen und Basken in Spanien oder der Katholiken in Nordirland. Und dann verweist man fast ein wenig stolz darauf, dass der Kampf um die Loslösung des Juras vom Kanton Bern bloss ein Todesopfer forderte: Ein Separatist kam bei einem versuchten Anschlag ums Leben. Und dass die Auseinandersetzung trotz gewalttätiger Proteste, Aktionen mit Sachbeschädigungen und des Diebstahls des Unspunnensteins weitgehend demokratisch gelöst werden konnte.