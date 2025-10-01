bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Abstimmungen 2025

Eigenmietwert: Wie die Sanierungswelle zu Engpässen führen könnte

Einfamilienhaus mit Garten
Am vergangenen Sonntag wurde die Abstimmung zum Eigenmietwert mit rund 57 Prozent Ja-Stimmen angenommen. (Symbolbild)

Wegen Eigenmietwert-Abschaffung: Sanierungswelle von Häusern könnte zu Engpässen führen

01.10.2025, 09:4901.10.2025, 09:49

Am vergangenen Abstimmungssonntag hat das Schweizer Stimmvolk über den Eigenmietwert abgestimmt. Dabei wurde entscheidend, dass Hausbesitzer den Eigenmietwert ihrer Immobilie nicht mehr versteuern müssen.

Dies wird, wie Finanzministerin Karin Keller-Sutter mitteilte, erst 2028 in Kraft treten.

Bis dahin haben Eigentümer noch Zeit, ihre Häuser zu renovieren oder zu sanieren und die Kosten von den Steuern abzuziehen.

Warum es jetzt so lange dauert, bis der Eigenmietwert wirklich abgeschafft wird

Laut dem «Blick» rechnet der Zürcher Immobilienpartner Wüest Partner damit, dass die Abzugsmöglichkeiten in den kommenden Jahren noch ausgenutzt würden. Das Immobilienunternehmen hat die Auswirkungen der Abstimmungen auf den Schweizer Bau- und Immobilienmarkt untersucht. Sie gehen davon aus, dass die neue Regel zu einer spürbaren Zunahme bei Unterhaltungsarbeiten führen wird.

In den letzten fünf Jahren wurden im Schnitt 2,4 Milliarden Franken pro Jahr für Renovierungen von Einfamilienhäusern ausgegeben. Dies sagt der Leiter Research von Wüest Partner, Robert Weinert, gegenüber «Blick».

Somit sei besonders bei Einfamilienhäusern mit einem kurzfristigen, aber spürbaren Anstieg zu rechnen, sagt er weiter.

Steigende Nachfrage

Doch die stetig steigenden Energievorgaben von Gebäuden würden bereits jetzt bei Betrieben für hohe Auslastungen sorgen. Dies sagt der Hauseigentümerverband HEV Schweiz gegenüber «Blick». Auch Wüest und Partner bestätigen dies.

Wenn jetzt noch eine Sanierungswelle dazu käme, könne dies zu längeren Liefer- und Wartefristen und steigenden Preisen führen. Dies besonders bei Herstellern und Installateuren von Wärmepumpen und Solaranlagen.

Die Betriebe würden jedoch stark vom Boom profitieren. Und auch Küchen- und Badbauer sowie Dachdecker könnten in den kommenden Jahren stark von der hohen Nachfrage profitieren. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Good News September 2025
1 / 7
Good News September 2025

Seit 2020 bekommen mehr Kinder eine tägliche Mahlzeit in der Schule.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ferieninsel Ibiza unter Wasser
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
2
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
Hast du schlecht geschlafen? Die Liverpool-Stars in Istanbul wohl auch
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
SNB kauft wegen Frankenstärke Devisen in Milliardenhöhe
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im zweiten Quartal 2025 relativ stark interveniert am Devisenmarkt. Um den starken Anstieg des Frankens seit Beginn des Jahres zu bremsen, hat sie Devisen im Gegenwert von über 5 Milliarden Franken erworben.
Zur Story