wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Abstimmungen 2025

Abstimmung im September 2025: Das war die schludrigste Gemeinde

Abstimmung in Zahlen: Das waren die schnellsten, schludrigsten und extremsten Gemeinden

28.09.2025, 16:4228.09.2025, 16:42

Die Abstimmungen vom September 2025 sind in den Büchern. Während der Eigenmietwert mit nicht ganz 58 Prozent klar abgeschafft wird, war es bei der E-ID bis am Schluss ein wahrer Krimi.

Doch wie haben sich die Ergebnisse in den einzelnen Gemeinden niedergeschlagen? Wir haben die interessantesten Zahlen herausgesucht:

Inhaltsverzeichnis
Die SchlussresultateDie SchnellstenDie LangsamstenDie ExtremstenDie SchludrigstenDie Engagiertesten

Die Schlussresultate

Eigenmietwert

Eigenmietwert

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

57,7% Ja

42,3% Nein

16,5 Stände

6,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

50,4% Ja

49,6% Nein

7,5 Stände

15,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Die Schnellsten

Mandach im Aargau.
Mandach im Aargau.

Die schnellsten Gemeinden kommen – wie immer – aus dem Aargau. Das hat damit zu tun, dass vor der Schliessung der Urnen um 12 Uhr eigentlich keine Resultate publiziert werden dürfen. Einige Aargauer Gemeinden widersetzen sich dem jedoch und publizieren ihre Ergebnisse bereits vorher.

In der September-Abstimmung geht der Preis für die schnellste Gemeinde an Mandach. Sie verkündete ihre Schlussresultate bereits um 11.09 Uhr.

Die Langsamsten

Stadt Zürich
Hat den Titel verdient: Die Stadt Zürich.Bild: shutterstock

Am langsamsten war (wieder einmal) die Stadt Zürich. Erst kurz nach 16 Uhr lagen die definitiven Ergebnisse aus allen Kreisen der Stadt vor.

Die Extremsten

Eigenmietwert

Die stärkste Zustimmung erfuhr die Eigenmietwert-Vorlage in der Gemeinde Urmein (GR). Hier stimmten 78 Personen mit Ja (88 Prozent), 10 Personen legten ein Nein ein. Die höchste Ablehnung erfuhr die Vorlage hingegen in Rivaz (VD). Hier stimmten nur 24 Menschen mit Ja (17 Prozent) und 116 lehnten die Vorlage ab.

Analyse
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt

E-ID

Die stärkste Zustimmung erfuhr die E-ID-Vorlage in der Gemeinde Ennetbaden (AG). Hier stimmten 1057 mit Ja (73,5 Prozent), 381 Personen stimmten mit Nein. Die höchste Ablehnung erfuhr die Vorlage hingegen in Ederswiler (JU). Hier stimmten nur 3 Leute mit Ja (7 Prozent), 39 lehnten die Vorlage ab.

Die Schludrigsten

Eigenmietwert

Die Schludrigsten waren bei der Eigenmietwert-Vorlage die Stimmberechtigten in der Gemeinde Prévondavaux (FR). Hier waren heute 5 von 38 eingeworfenen Stimmzettel ungültig.

E-ID

Die Schludrigsten waren bei der E-ID-Vorlage die Stimmberechtigten in der Gemeinde Bosco/Gurin (TI). Hier waren heute 2 von 17 eingeworfenen Stimmzettel ungültig.

Die Engagiertesten

Dieser Titel geht an die Tessiner Gemeinde Arogno. Alle Stimmberechtigten (insgesamt 388 Personen) haben dort ihre Stimme abgegeben.

(ome)

Mehr zu den Abstimmungen:

Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
Analyse
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle in der Schweiz angenommenen Initiativen
1 / 28
Alle in der Schweiz angenommenen Initiativen
Volksinitiative «für ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung»Komitee: Kantonale Tierschutzvereine von Bern und Aargau sowie AntisemitenAbgestimmt am: 20.08.1893Inkrafttreten am: 22.12.1893
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Rechte freuts, die Linke trauert: So verliefen die Abstimmungen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
2
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
3
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
4
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
5
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
Entscheidung im Abstimmungskrimi: E-ID-Gesetz wird mit 50,4 Prozent angenommen
3
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
4
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
5
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
Meistgeteilt
1
Kiew: massive russische Luftangriffe ++ Spionageverdacht wegen Drohnen über Deutschland
2
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Bencic steht in Peking im Achtelfinal +++ Leverkusen länger ohne Stürmer Schick
5
«Dritte Republik»: FPÖ-Chef schwört Partei auf Umbruch ein
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
Die Eigenmietwert-Vorlage wurde entgegen den letzten Trends klar befürwortet. Es ist ein Erfolg für die Bürgerlichen und Möchtegern-Hausbesitzer, die besser mobilisiert haben.
Ein Indiz, dass es beim Eigenmietwert anders kommt als erwartet, lieferte am Sonntagvormittag der Bericht einer Kollegin. Sie hatte das Couvert ganz «alte Schule» ins Abstimmungslokal in Zürich gebracht, und dort sei es gähnend leer gewesen. Es war eine Momentaufnahme und trotzdem ein Hinweis auf eine schwache Mobilisierung von Rotgrün.
Zur Story