Neue Abstimmungs-Umfrage: Eigenmietwert-Abschaffung verliert weiter stark an Zustimmung

Die E-ID dürfte an der Urne nicht auf Probleme stossen. Wie die Abstimmung Ende September zur Steuer auf Zweitliegenschaften und zum Eigenmietwert ausgeht, ist allerdings noch ungewiss, was neuste Resultate der 2. SRG-Umfrage zeigen.

Ende September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei Vorlagen ab: Zum einen geht es um die Einführung der kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften und die Abschaffung des Eigenmietwerts und zum anderen um das E-ID-Gesetz.

Lange sah es danach aus, als würden beide Vorlagen an der Urne bestehen. Alle Umfragen deuteten zumindest darauf hin. Anfang September zeigte die Erhebung von YouGov Schweiz, dass es bei der Abstimmung zur Steuer auf Zweitliegenschaften und zum Eigenmietwert knapp werden dürfte.

In der heute publizierten 2. SRG-Umfrage zeigt sich da: Die Gegner haben massiv Boden gut gemacht. Die Zustimmung nimmt ab, die Ablehnung zu. Es zeichnet sich ein deutlicher Nein-Trend ab, wie die GFS Bern schreibt. Der Gegenwind der Mieterinnen und Mieter und aus der Romandie nimmt zu.

Steuern auf Zweitliegenschaften und Eigenmietwert

Besonders in Bergkantonen werden massive Steuereinbussen befürchtet, sollte der Eigenmietwert wegfallen. Bild: keystone

Darum geht's

Die Vorlage dreht sich um die Einführung von kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften. Damit sollen die Mindereinnahmen der Kantone durch die Abschaffung des Eigenmietwerts kompensiert werden.

Zwar wird in dieser Vorlage nicht direkt über den Eigenmietwert abgestimmt. Wird die Vorlage aber angenommen, fällt auch der Eigenmietwert. Weitere Informationen dazu findest du hier:

Das sagen die Umfragen

Bei den ersten Umfragen konnten die Befürworter der Gesetzesvorlage stets auf einen ziemlichen Vorsprung in den Umfragewerten bauen. In der letzten Umfrage von YouGov (2. September) zeigte sich jedoch: Die Befürworter verlieren an Boden und die Gegner legen zu.

Und auch nach der 2. SRG-Umfrage ist klar: Die Abstimmung steht auf der Kippe. Zwar sprachen sich noch 51 Prozent dafür aus, vor drei Wochen waren es bei der SRG-Umfrage aber noch deren 58 Prozent.

Die bisherigen Umfragen zur Abstimmung am 28. September.

Diese Argumente ziehen

«Die anfängliche Zustimmung ist eindeutig unter Druck geraten», sagt Martina Mousson, Umfrage-Projektleiterin bei GFS Bern gegenüber SRF. Die Ablehnung nahm um 12 Prozentpunkte zu, der Vorsprung der Ja-Seite schrumpt. Die Befürworterinnen und Befürworter der Vorlage empfinden das neue System als gerechter.

Die Gegnerinnen und Gegner hingegen befürchten Steuerausfälle. Sie befürchten, dass durch eine Annahme der Vorlage besonders reiche Eigentumsbesitzende profitieren und Mieterinnen und Mieter gar darunter leiden. Dies, weil «nötige Renovierungs- und Sanierungsmassnahmen bei Liegenschaften nicht mehr durchgeführt werden, da mit der Abschaffung des Eigenmietwerts diese steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden können», schrieb das Marktforschungsinstitut YouGov vor zwei Wochen. Auch die 2. SRG-Umfrage bestätigt dies. Alle Indikatoren verweisen jetzt auf einen mittel bis fortgeschrittenen Stand der Meinungsbildung.

Es zeigt sich auch: Während Grüne und SP erst verhalten positiv gestimmt waren, ist jetzt eine klare Abneigung zu spüren. Im rechten Polit-Spektrum nimmt die Zustimmung dagegen weiter zu.

Ein Blick in die Kantone

Bei der Abstimmung zur Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften handelt es sich um ein obligatorisches Referendum. Für eine Annahme ist also nicht nur das Volks- sondern auch das Ständemehr nötig. Und auch hier zeigten die auf einem MRP-Modell basierenden Schätzung von YouGov schon am 2. September, dass es knapp werden dürfte. Damals stand die Vorlage nämlich in 14 von 26 Kantonen auf der Kippe:

«Insbesondere in den Kantonen mit tiefer Wohneigentumsquote und in solchen mit einem hohen Zweitwohnungsanteil ist der Ausgang der Abstimmung aktuell besonders knapp.» YouGov Schweiz

Aktuellster Stand vom 2. September: In den grauen Kantonen könnte das Abstimmungsresultat ins Nein kippen. Bild: YouGov Schweiz

Auch bei der 2. SRG-Umfrage zeichnet sich ab: Die Vorlage dürfte besonders in den Westschweizer Kantonen durchfallen. Die Nein-Haltung hat sich da deutlich verstärkt. In der Deutschschweiz bleibt «eine stabile Mehrheit dafür», im Tessin sind die Stimmabsichten ausgeglichen.

Es könnte also sogar der Fall eintreffen, dass die Vorlage das Volksmehr erreicht, aber am Ständemehr scheitert.

Nein-Trend lässt sich aufzeigen

Mousson erklärt im SRF weiter: «Alle getesteten Pro-Argumente haben an Zustimmung verloren. So beispielsweise, dass die Abschaffung des Eigenmietwerts Eigentum allgemein erschwinglicher macht, hat deutlich eingebüsst.»

Mousson hält aber fest: «Die Sache ist noch nicht gegessen. Denn inhaltlich wird die Vorlage immer noch vielerorts getragen.»

E-ID

Behördengänge künftig online erledigen? Die E-ID soll das möglich machen. Bild: keystone

Darum geht's

Die Vorlage zum E-ID-Gesetz betrifft die Einführung einer staatlich anerkannten elektronischen Identität (E-ID) in der Schweiz. Es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Identität digital sicher nachweisen können, um Zugang zu Dienstleistungen zu erhalten. Eine detailliertere Erklärung findest du hier:

Das sagen die Umfragen

Auch beim Gesetz zur E-ID konnten die Gegner anfangs September aufholen. Hier liegt das Vertrauensintervall aber in der letzten Umfrage noch deutlich über 50 Prozent. Trotz mehr Gegenwind dürfte diese Vorlage also angenommen werden.

Das zeigt auch die 2. SRG-Umfrage drei Wochen vor dem Urnengang: 59 Prozent der Befragten sprechen sich für ein Ja aus. Im Vergleich zum Vormonat sind die Meinungen damit stabil geblieben. Projektleiter Lukas Golder vom GFS Bern sagt darum im gegenüber SRF: «Wir gehen von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Annahme aus.»

Diese Argumente ziehen

Für die Befürworter dieser Vorlage ist klar, dass die E-ID alltägliche Prozesse wie Behördengänge vereinfacht. «Die E-ID wird als einfach, praktikabel und als logischer Schritt ins digitale Zeitalter verstanden», so YouGov Schweiz.

Die Gegner hingegen berufen sich stärker auf die Sorge vor Überwachung. Zudem fürchten sie, dass die E-ID nicht genügend vor Cyberattacken geschützt werde und somit persönliche Daten einer unnötigen Gefahr ausgesetzt werden.