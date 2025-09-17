wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Abstimmungen 2025

Umfragen zur Abstimmung am 28. September: Eigenmietwert auf der Kippe

ARCHIVBILD - ZUR NACHBEFRAGUNG ZUM NEIN DER REFORM DER ALTERSVORSORGE 2020 VOM SONNTAG, 24. SEPTEMBER 2017, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- Eine Frau wirft ihren Abstimmung ...
Die neuen SRG-Umfragen zeigen: Die Abstimmungen Ende September werden spannend.Bild: KEYSTONE

Neue Abstimmungs-Umfrage: Eigenmietwert-Abschaffung verliert weiter stark an Zustimmung

Die E-ID dürfte an der Urne nicht auf Probleme stossen. Wie die Abstimmung Ende September zur Steuer auf Zweitliegenschaften und zum Eigenmietwert ausgeht, ist allerdings noch ungewiss, was neuste Resultate der 2. SRG-Umfrage zeigen.
17.09.2025, 06:2417.09.2025, 06:33
Reto Fehr
Reto Fehr
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Ende September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei Vorlagen ab: Zum einen geht es um die Einführung der kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften und die Abschaffung des Eigenmietwerts und zum anderen um das E-ID-Gesetz.

Lange sah es danach aus, als würden beide Vorlagen an der Urne bestehen. Alle Umfragen deuteten zumindest darauf hin. Anfang September zeigte die Erhebung von YouGov Schweiz, dass es bei der Abstimmung zur Steuer auf Zweitliegenschaften und zum Eigenmietwert knapp werden dürfte.

In der heute publizierten 2. SRG-Umfrage zeigt sich da: Die Gegner haben massiv Boden gut gemacht. Die Zustimmung nimmt ab, die Ablehnung zu. Es zeichnet sich ein deutlicher Nein-Trend ab, wie die GFS Bern schreibt. Der Gegenwind der Mieterinnen und Mieter und aus der Romandie nimmt zu.

Inhaltsverzeichnis
Steuern auf Zweitliegenschaften und EigenmietwertE-ID

Steuern auf Zweitliegenschaften und Eigenmietwert

Geschlossene Fensterlaeden an einer Ferienwohnung, am Montag, 4. Maerz 2024, in Brigels. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Besonders in Bergkantonen werden massive Steuereinbussen befürchtet, sollte der Eigenmietwert wegfallen. Bild: keystone

Darum geht's

Die Vorlage dreht sich um die Einführung von kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften. Damit sollen die Mindereinnahmen der Kantone durch die Abschaffung des Eigenmietwerts kompensiert werden.

Zwar wird in dieser Vorlage nicht direkt über den Eigenmietwert abgestimmt. Wird die Vorlage aber angenommen, fällt auch der Eigenmietwert. Weitere Informationen dazu findest du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

Das sagen die Umfragen

Bei den ersten Umfragen konnten die Befürworter der Gesetzesvorlage stets auf einen ziemlichen Vorsprung in den Umfragewerten bauen. In der letzten Umfrage von YouGov (2. September) zeigte sich jedoch: Die Befürworter verlieren an Boden und die Gegner legen zu.

Und auch nach der 2. SRG-Umfrage ist klar: Die Abstimmung steht auf der Kippe. Zwar sprachen sich noch 51 Prozent dafür aus, vor drei Wochen waren es bei der SRG-Umfrage aber noch deren 58 Prozent.

Die bisherigen Umfragen zur Abstimmung am 28. September.

Diese Argumente ziehen

«Die anfängliche Zustimmung ist eindeutig unter Druck geraten», sagt Martina Mousson, Umfrage-Projektleiterin bei GFS Bern gegenüber SRF. Die Ablehnung nahm um 12 Prozentpunkte zu, der Vorsprung der Ja-Seite schrumpt. Die Befürworterinnen und Befürworter der Vorlage empfinden das neue System als gerechter.

Die Gegnerinnen und Gegner hingegen befürchten Steuerausfälle. Sie befürchten, dass durch eine Annahme der Vorlage besonders reiche Eigentumsbesitzende profitieren und Mieterinnen und Mieter gar darunter leiden. Dies, weil «nötige Renovierungs- und Sanierungsmassnahmen bei Liegenschaften nicht mehr durchgeführt werden, da mit der Abschaffung des Eigenmietwerts diese steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden können», schrieb das Marktforschungsinstitut YouGov vor zwei Wochen. Auch die 2. SRG-Umfrage bestätigt dies. Alle Indikatoren verweisen jetzt auf einen mittel bis fortgeschrittenen Stand der Meinungsbildung.

Es zeigt sich auch: Während Grüne und SP erst verhalten positiv gestimmt waren, ist jetzt eine klare Abneigung zu spüren. Im rechten Polit-Spektrum nimmt die Zustimmung dagegen weiter zu.

Ein Blick in die Kantone

Bei der Abstimmung zur Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften handelt es sich um ein obligatorisches Referendum. Für eine Annahme ist also nicht nur das Volks- sondern auch das Ständemehr nötig. Und auch hier zeigten die auf einem MRP-Modell basierenden Schätzung von YouGov schon am 2. September, dass es knapp werden dürfte. Damals stand die Vorlage nämlich in 14 von 26 Kantonen auf der Kippe:

«Insbesondere in den Kantonen mit tiefer Wohneigentumsquote und in solchen mit einem hohen Zweitwohnungsanteil ist der Ausgang der Abstimmung aktuell besonders knapp.»
YouGov Schweiz
In 14 der 26 Schweizer Kantone steht die Abstimmung zum Eigenmietwert auf der Kippe, wie eine neue Umfrage von YouGov Schweiz zeigt.
Aktuellster Stand vom 2. September: In den grauen Kantonen könnte das Abstimmungsresultat ins Nein kippen.Bild: YouGov Schweiz

Auch bei der 2. SRG-Umfrage zeichnet sich ab: Die Vorlage dürfte besonders in den Westschweizer Kantonen durchfallen. Die Nein-Haltung hat sich da deutlich verstärkt. In der Deutschschweiz bleibt «eine stabile Mehrheit dafür», im Tessin sind die Stimmabsichten ausgeglichen.

Es könnte also sogar der Fall eintreffen, dass die Vorlage das Volksmehr erreicht, aber am Ständemehr scheitert.

Nein-Trend lässt sich aufzeigen

Mousson erklärt im SRF weiter: «Alle getesteten Pro-Argumente haben an Zustimmung verloren. So beispielsweise, dass die Abschaffung des Eigenmietwerts Eigentum allgemein erschwinglicher macht, hat deutlich eingebüsst.»

Mousson hält aber fest: «Die Sache ist noch nicht gegessen. Denn inhaltlich wird die Vorlage immer noch vielerorts getragen.»

E-ID

La version beta publique de l&#039;application swiyu montre sur un smartphone la version beta d&#039;une identit
Behördengänge künftig online erledigen? Die E-ID soll das möglich machen.Bild: keystone

Darum geht's

Die Vorlage zum E-ID-Gesetz betrifft die Einführung einer staatlich anerkannten elektronischen Identität (E-ID) in der Schweiz. Es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Identität digital sicher nachweisen können, um Zugang zu Dienstleistungen zu erhalten. Eine detailliertere Erklärung findest du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Das sagen die Umfragen

Auch beim Gesetz zur E-ID konnten die Gegner anfangs September aufholen. Hier liegt das Vertrauensintervall aber in der letzten Umfrage noch deutlich über 50 Prozent. Trotz mehr Gegenwind dürfte diese Vorlage also angenommen werden.

Das zeigt auch die 2. SRG-Umfrage drei Wochen vor dem Urnengang: 59 Prozent der Befragten sprechen sich für ein Ja aus. Im Vergleich zum Vormonat sind die Meinungen damit stabil geblieben. Projektleiter Lukas Golder vom GFS Bern sagt darum im gegenüber SRF: «Wir gehen von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Annahme aus.»

Sobald weitere Umfragen verfügbar werden, werden sie hier ergänzt.

Diese Argumente ziehen

Für die Befürworter dieser Vorlage ist klar, dass die E-ID alltägliche Prozesse wie Behördengänge vereinfacht. «Die E-ID wird als einfach, praktikabel und als logischer Schritt ins digitale Zeitalter verstanden», so YouGov Schweiz.

Die Gegner hingegen berufen sich stärker auf die Sorge vor Überwachung. Zudem fürchten sie, dass die E-ID nicht genügend vor Cyberattacken geschützt werde und somit persönliche Daten einer unnötigen Gefahr ausgesetzt werden.

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 17
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)Abgestimmt am: 06.12.1992Ergebnis: abgelehntStimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
40 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Sergej Fährlich
17.09.2025 06:40registriert März 2017
40% der Bevölkerung wünschen sich offenbar einen Stillstand bezüglich eGovernment. Und sicher die Hälfte davon beschwert sich dann, warum gewisse Behördengänge heutzutage immer noch so mühsam sind. 🤷🏼‍♀️
389
Melden
Zum Kommentar
avatar
Katerchen
17.09.2025 06:36registriert März 2023
Wenn die Abschaffung des Eigenmietwerts nur mit Abschaffung des Hypozinsabzugs gekoppelt worden wäre hätte die Vorlage wohl mehr Zustimmung erhalten.
Aber ich kenne doch einige Wohneigentümer die nun die Vorlage ablehnen weil sie auf den Unterhaltsabzug nicht verzichten wollen.
316
Melden
Zum Kommentar
avatar
benn
17.09.2025 06:46registriert September 2019
ich möchte euch danken, ich würde ungerne auf den zusätzlichen steuerabzug verzichten, so kann ich die hypothek weiter maximieren und maximal steuern sparen, die vorhandenen und zusätzlichen liquiden mittel lege ich, anstatt schulden abzubauen, an der börse in etf an. den gewinn streiche ich ein und profitiere weiterhin doppelt, vielen dank an die genies die das system nicht ganzheitlich verstehen und mir zusätzliche steuerersparnis bei einem grenzsteuersatz von 25% ermöglichen und den banken steuerfinanzierten gewinn sichern, danke!
238
Melden
Zum Kommentar
40
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Uno-Kommission wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor – das musst du wissen
4
Ständerat will Ausnahmen für Geldwäscherei bei Immobilien
5
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Messi führt Miami zum Revanche-Sieg +++ F1-Sprints in Montreal, Zandvoort und Singapur
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe hat schweren Stand
Die Volksinitiative der Mitte für eine Abschaffung der Heiratsstrafe stösst im Nationalrat auf wenig Gegenliebe.
Wie die vorberatende Kommission und der Bundesrat verwies eine Mehrheit auf die Individualbesteuerung. Das Volksbegehren zementiere Überholtes. Der Rat setzt die Debatte am Mittwoch fort.
Zur Story