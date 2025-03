Eine «Guillotine für die Banker»: Der Ärger über die CS-Oberen ist im Parlament gross

Die Prüfaufträge in Form von Postulaten gehen an den Bundesrat, das PUK-Motionspaket an den Nationalrat. Dieser wird sich am Dienstag, 18. März, mit dem Bericht und den Vorstössen auseinandersetzen. Nach der Frühlingssession wird die PUK dann wieder aufgelöst. (aargauerzeitung.ch)

Die meisten Redner stellten sich hinter die PUK und ihre Forderungen. Einzelne äusserten Ängste, wonach in Zukunft die kleinen Finanzinstitute unter mehr Bankregulierung leiden würden. Dies, obwohl Chassot und ihre PUK-Mitstreiter immer wieder betonten, dass sämtliche Regulierungsvorschläge auf die systemrelevanten Banken zielten. Opposition in Form eines Einzelantrags gab es dann von PUK-Mitglied und SVP-Ständerat Werner Salzmann gegen den PUK-Vorschlag, der Finma die Kompetenz zu geben, Bussen gegen systemrelevante Bank und Personen zu erteilen. Bussen seien «unschweizerisch», sagte auch Germann. Der Rat stimmte der Einführung einer Bussenkompetenz dennoch mit 34 zu 11 Stimmen zu.

Am Montag war es am Ständerat als erste Kammer, die Arbeit der PUK zu würdigen – und deren Empfehlungen zu stützen respektive gegen den Bundesrat zu verteidigen. Und seinem Ärger Luft zu machen auf die Bankoberen, die sich «unermessliche Boni» ausbezahlt und sich durch «galoppierende Unverantwortlichkeiten» ausgezeichnet hätten, wie es SVP-Ständerat Hannes Germann ausdrückte. Sein Mitte-Ratskollege Erich Ettlin brachte es wie folgt auf den Punkt: «Die CS hat versagt auf der ganzen Linie.»

Knapp 30 Jahre ist es her, dass das Parlament eine Untersuchungskommission (PUK) eingesetzt hat. Bei der Rettung der UBS verhallten entsprechende Forderungen noch unerhört, doch nach dem Untergang der Credit Suisse und der zweiten staatlichen Notübung für eine Grossbank innert 15 Jahren wollte das Parlament nicht länger tatenlos zusehen. Eineinhalb Jahren später legte die von der Mitte-Ständerätin Isabelle Chassot präsidierte PUK ihren knapp 570 Seiten dicken Bericht vor plus nicht weniger als neun Zusatzberichte.

Stadt Luzern schafft zwei neue Ladestationen für Elektroautos

Die Stadt Luzern nimmt an der Winkelriedstrasse in Luzern zwei neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur soll die Elektromobilität in Luzern weiter vorangetrieben werden, teilte die Stadt am Montag mit.