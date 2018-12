Einer von vier Schweizern hat mehr als einen Pass – Doppelbürger haben aber auch Nachteile

Er lebte den Traum jedes Hockeyfans: 31 NHL-Spiele in 31 Arenen an 31 Tagen

Was für ein Trip! Rob Simpson ist einen ganzen Monat auf Achse, jagt von einer Stadt gleich in die nächste. Und am Ende schafft er sein Ziel: Er sieht in 31 Tagen in jedem einzelnen der 31 NHL-Stadien ein Spiel.

Ob Rob Simpson im vergangenen Monat jeden Morgen wusste, wo er gerade aufwachte? Man darf es bezweifeln. Schliesslich war der amerikanische Radiomoderator und Buchautor auf einem sehr ausgedehnten Eishockey-Trip unterwegs.

Simpson plante, innerhalb von 31 Tagen in jedem Stadion der NHL eine Partie zu sehen. Und das schaffte er. In der Nacht auf Montag war der 4:2-Sieg der Buffalo Sabres bei den Boston Bruins das 31. Spiel, das er seit dem 16. November live gesehen hatte.

Simpson ist Radiomoderator …