Kehrt Peter Spuhler von Stadler-Rail als Ständerat in die Politik zurück? 

Von wegen Männerjob! Schweizer Polizeikorps erleben Frauenboom

Von wegen Männerjob! Immer mehr Frauen entscheiden sich für eine Laufbahn bei der Polizei. Doch im Kader hapert es.

Wer gegen das Gesetz verstösst, bekommt es in der Schweiz immer öfter mit Frauen in Uniform zu tun: In den Korps der verschiedensten Kantone wächst der Frauenanteil rasant.

Bei der Walliser Kantonspolizei beträgt der Anteil der Aspirantinnen dieses Jahr 42 Prozent – es streben also fast so viele Frauen wie Männer eine Karriere in der Gendarmerie an. Jahrgangsbeste der Abschlussklasse war übrigens eine Frau, die 24-jährige Marianne Kuonen.

Noch immer sind die Männer bei den …