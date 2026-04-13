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Zoo Basel verzeichnet 2025 weniger Eintritte als im Vorjahr

Tusker Zolli
Während der Zoo weniger Einzeltickets verkaufte, stieg die Anzahl Eintritte mit Jahresabo.Bild: Zoo Basel

«Im erwarteten Rahmen»: Zoo Basel verzeichnet 2025 weniger Eintritte als im Vorjahr

13.04.2026, 11:0313.04.2026, 11:03

Die Besucherzahlen beim Zoo Basel sind letztes Jahr zurückgegangen. Mit rund 1,15 Millionen Eintritten verzeichnet er einen Rückgang von 6,6 Prozent gegenüber dem Jubiläumsjahr 2024, wie der «Zolli» am Montag mitteilte.

Diese Abnahme gegenüber dem Vorjahr mit den vielen Anlässen rund um das 150-Jahre-Jubiläum liege «im erwarteten Rahmen», heisst es im Communiqué. Während der Zoo weniger Einzeltickets verkaufte, stieg die Anzahl Eintritte mit Jahresabo. Zudem verkaufte der Zoo Basel 600 Jahreskarten mehr als im Vorjahr.

Die Einnahmen aus Eintritten und Jahreskarten beliefen sich leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Zoo Basel erzielte 2025 Einnahmen von rund 9,97 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte er 10,56 Millionen Franken eingenommen. (sda)

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