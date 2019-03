Schweiz

Blaulicht

Polizei-Einsatz in Zürich-Oerlikon: Spezial-Einheit durchsucht zwei Häuser



bild: andreas köhli

Spezialeinheit stürmt Gebäude und durchsucht Lieferwagen in Oerlikon

Spezialeinheiten der Stadtpolizei Zürich haben am Sonntagnachmittag Stellung in Oerlikon bezogen. Die rund 20 mit Maschinenpistolen ausgerüsteten Beamten postierten sich an der Ecke Schwamendingerstrasse/Dörflistrasse, wie Bilder eines Leserreporters zeigen.

Die exklusiven Bilder vom Polizeieinsatz in Oerlikon:

Die Spezialkräfte haben ein Haus gestürmt und einen Lieferwagen durchsucht.

Die Stadtpolizei Zürich bestätgte auf Anfrage, dass ein Einsatz am Laufen sei. Weitere Auskünfte würden zur Zeit aber nicht erteilt.

(dhr/bal)

Polizei in London macht Jagd auf Moped-Diebe

