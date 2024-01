In der Bildmitte steht eines der neuen Hotels der Schweiz. Bild: Aves Home Base

Rauszeit

Diese 8 (meist neuen) Hotels solltest du 2024 mal ausprobieren

Wie wär's mal wieder mit einem Tapetenwechsel. Ein Wochenende zu zweit, irgendwo in der Schweiz. Vielleicht mal wieder ohne Kinder etwas unternehmen. Dann haben wir hier für dich einige (neue) Hotelvorschläge.

Mehr «Schweiz»

Egal, ob in den Bergen oder an einem See. Auch in den letzten Monaten kamen in der Schweiz neue Hotels dazu. Oder werden dies bald tun. Wir stellen dir einige neue Unterkünfte vor, welche ihre Tore (wieder)eröffneten. In der Liste fungieren auch zwei etablierte Hotels, die sich für eine Auszeit ebenfalls anbieten.

Falls dir die neuen Hotels nichts sagen, du aber seit Jahren auf ein bekanntes Haus schwörst, dann schreib es in die Kommentare!

Hotel Bergidyll, Andermatt

Wir beginnen mit einer Wiedereröffnung. Das Hotel Bergidyll in Andermatt verpasste sich ein Makeover und öffnete am 23. Dezember 2023 seine Tore wieder.

Blick aus eine der Zimmer. Bild: Hotel Bergidyll

Früher übernachteten hier schon Berühmtheiten wie Sean Connery. Er war für die Dreharbeiten von Goldfinger in der Region. Apropos Film: So einen wirst du in deinem Hotelzimmer nicht am TV sehen. Denn das Hotel verzichtet in den 23 Zimmern bewusst darauf. Dafür gibt's eine gemütliche Lounge zum Spielen, Plaudern und Entspannen.

Check-in und Check-out verlaufen online. Das Hotel soll mit grossem Ski- und Bikeraum aktive Gäste anziehen. Ein Doppelzimmer gibt's ab rund 160 Franken.

Hotel Aves Homebase, Arosa

Zwischen Obersee und Eishalle, also mitten im Dorf, eröffnete vor gut einem Jahr das Hotel Aves Homebase. Hotel, Restaurant, Bar und Coworking-Space werden hier vereint, das Check-in und -out funktioniert online.

Wunderbare Lage direkt am See und neben der Eishalle. Bild: Aves Home Base

87 Zimmer mit Gratis-Netflix, Regendusche und Spabereich warten auf dich, wobei auch Familienzimmer verfügbar sind. Die Nacht im Doppelzimmer gibt's im Sommer um die 160 Franken, im Winter um die 285.

Zimmer mit Blick in die Berge. Bild: Aves Home Base

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Club Hotel, Davos

Das Mountain Club Hotel in Davos startete am 17. November 2023 in die Wintersaison. Mit seinen 145 Zimmer in der Nähe der Jakobshornbahn und beim Übungsgelände Bolgen ist es attraktiv für Wintersportler, die in Gruppen oder auch als Familie anreisen. Im eigenen Hallenbad mit Wellnessbereich, kannst du dich danach erholen.

Hallenbad mit Wellnessbereich für Hotelgäste. Bild: Davos Klosters Mountains

Das Doppelzimmer in der Vor-/Nachsaison kostet 122 pro Nacht/Person. Inbegriffen ist hier Frühstück und Skipass. Ohne Skipass kommst du pro Person schon ab 73 Franken unter.

Und so sehen die Zimmer aus. Bild: Davos Klosters Mountains

Hier kannst du abschalten: Rauszeit Diese 7 traumhaften Hotels lassen dich deine Sorgen komplett vergessen

Seehotel Pilatus, Hergiswil

Zwischendurch ein Hotel, das seit 100 Jahren im Familienbetrieb geführt wird. Was 1911 mit nicht beheizten Zimmern und Etagenbad begann, ist heute ein 4-Sterne-Haus am südlichen Ufer des Vierwaldstättersees.

Ein Zimmer mit Seesicht. Bild: Seehotel Pilatus

Der moderne Seminar- und Bankettbereich und die rustikalen Räume des alten Hauses ergänzen sich gut, die Lage direkt am See ist sowieso fast unschlagbar. Wem das noch nicht reicht, um runterzukommen, der findet Entspannung sicher im 700 Quadratmeter grossen Wellnessbereich. Im Doppelzimmer schläfst du ab rund 190 Franken pro Nacht.

Der Wellnessbereich ist teilweise nur für Hotelgäste offen. Bild: Seehotel Pilatus

So soll das sein: 24 Hotels, die wissen, wie sie dir einen schönen Aufenthalt bescheren können

Zleep Hotel, Lausanne

Noch etwas gedulden musst du dich für das Hotel Lausanne-Chavannes. Im Frühling 2024 wird es eröffnet und soll auch längerfristige Unterkünfte, Studentenzimmer und Büros bieten.

Stadionfeeling im Hotelzimmer. Bild: Zleep Hotel

Die Zleep Hotels sind eine Hotelkette aus Dänemark. Neben Lausanne ist auch am Flughafen Zürich-Kloten ab Mitte 2024 ein Standort geplant. Das Doppelzimmer mit Frühstück gibt's ab 130 Franken.

Die Hotelauswahl Als Grundlage diente eine längere Liste von Hotellerie Suisse mit Neueröffnungen in den letzten oder kommenden Monaten. Die Auswahl erfolgte ohne irgendwelche Bezahlungen der Hotels oder Bekanntschaften in den aufgelisteten Betrieben.

Jetty Boutique Hôtel, Montreux

Okok, das Jetty Boutique Hotel gehört dann schon eher Preissegment. Aber Montreux ist einfach super. Und seit Juni 2023 hat's da eine neue Übernachtungsmöglichkeit.

Wunderbare Lage direkt am Genfersee. Bild: Jetty Boutique Hotel

Das 4-Sterne-Haus überzeugt mit der Lage direkt am See und knapp 20 Minuten ausserhalb des Zentrums. Die Blicke in die Berge und den See kann dir hier niemand nehmen. Ein Doppelzimmer erhältst du ab rund 300 Franken.

In einem der Zimmer mit Seesicht. Bild: Jetty Boutique Hotel

Das waren die neuen Hotels im letzten Jahr: Rauszeit Hier kommen 8 neue Hotels in der Schweiz, welche dir eine sagenhafte Auszeit bieten

Solbadhotel, Sigriswil

Das Solbadhotel besteht seit 1981, seit dem Jahr 2000 wird es von Luzia und Herbert Wicki geführt. Für die Erholung sorgt bei Gästen auch die Wellness-Oase mit Whirlpool, Solebad und allem was dazugehört.

Hoch über dem Thunersee liegt das Solbadhotel. Bild: Solbadhotel

Die erhöhte Lage in Sigriswil über dem Thunersee mit Ausblick auf die Berge und vor allem den Niesen lassen dich die Sorgen vergessen. Das Doppelzimmer Dorfsicht ist ab 340 Franken inklusive Frühstück erhältlich.

Swimmingpool mit Aussicht. Bild: Solbadhotel

Noch mehr gute Hotels in der Schweiz: Rauszeit In diesen 8 Hotels kannst du mal wieder so richtig entspannen

Hotel Aare, Thun

Zum Abschluss das Ende September 2023 eröffnete Hotel Aare in Thun nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit. Wie es der Name schon sagt, liegt die Unterkunft direkt am Fluss auf der kleinen Aareinsel kurz nach dem Abfluss aus dem Thunersee und damit mitten in der Stadt.

In einem der Zimmer mitten in der Stadt Thun. Bild: Aare Hotel

Unweit des Hotels läufst du schon über die Mühleschleuse, die Altstadt ist von hier auch nicht weit. Zum Hotel gehört auch das Restaurant Freienhof, das als älteste Gaststätte der Stadt gilt und dessen Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Im Doppelzimmer kannst du ab rund 150 Franken einchecken.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.