Das Gravelbike erfreut sich bei Schweizer Velofahrern immer grösser Beliebtheit. Weil auch solche Wege sind problemlos fahrbar. Bild: Schweiz Tourismus

Rauszeit

7 wunderschöne Routen, welche dich den Trendsport Gravelbike entdecken lassen

Das Gravelbike hat in den letzten Monaten seinen Siegeszug in der Schweiz fortgesetzt. Die Kombination von Rennvelo und Mountainbike ist im Trend. Du willst das auch mal versuchen? Hier kommen 7 Routenvorschläge.

Mehr «Schweiz»

Das Gravelbike vereint die Vorzüge des Rennvelos mit denjenigen des Cyclo-Cross-Bikes. Du kommst damit auf Strassen, wie auch auf unbefestigten Wegen gut und sicher voran. So bist du nicht nur an den Asphalt gebunden und kannst abseits der vielbefahrenen (Auto-)Strassen unterwegs sein.

Wir haben hier einige der schönsten Routen der Schweiz zusammengestellt.

Kunkelspass SG/GR

Distanz: 27 Kilometer

Dauer: ca. 4 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir beginnen mit einer einfachen Route: über den Kunkelspass von St.Gallen nach Graubünden. Während Rennvelofahrer von der St.Galler Seite auf Teerstrasse zwar hochfahren können, ist die Abfahrt nach Tamins dann auf einer Kiesstrasse. Mit dem Rennvelo musst du also umdrehen. Und mit dem Mountainbike alles irgendwie doch zu sehr strassenlastig.

Im Tunnel kurz vor der Passhöhe auf der Bündner Seite. Bild: instagram/ gravel_wednesday

Das Gravelbike ist hier der ideale Mix. Die Abfahrt – auch durch zwei unbeleuchtete Tunnels, hat es in sich. Fahre vorsichtig.

Im Aufstieg von Bad Ragaz über Vättis lohnt sich der Abstecher zum Gigerwaldstausee im Calfeisental (alles auf Teer).

Einfahrt in eines der beiden Tunnel am Kunkelspass. Sie wagten es mit den Strassenvelos. Bild: instagram/ brlh.ch

Routenvorschlag:

Obersee SG/SZ

Distanz: ca. 33 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Noch eine Einsteigertour, dieses Mal sogar ziemlich flach. Wir umrunden den oberen Teil des Zürichsees, den Obersee. Idealer Start- und Endpunkt ist das schöne Rapperswil-Jona.

Ich würde erst über den Damm und dann praktisch alles dem See entlang. Teer- und Kieswege wechseln sich hier ab. Ideal, um erste Erfahrungen mit dem Gravelvelo zu sammeln.

Der Buechberg am südöstlichen Ende des Sees eher südlich umfahren. So kommst du durch Tuggen bis zum Schloss Grynau. Auf dem Rückweg vorbei an Schmerikon und dann schön dem See nach bis Rapperswil.

Routenvorschlag:

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Col de Jaman VD/FR

Distanz: ca. 25 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ähnlich wie bei Punkt 1 gilt auch hier: Die eine Passseite ist auf Teer erreichbar (von Montreux aus), die andere auf Kies. Wir starten auf der «Gravel»-Seite in Montbovon. Der Aufstieg ist nicht sehr schwierig, da regelmässig – und die Landschaft ein Traum.

Das Highlight erlebst du aber oben auf dem Pass, wenn sich der Blick auf den Genfersee öffnet. Geniesse einen Moment oben. In der Cabane Jaman könntest du auch übernachten, falls du einen grandiosen Sonnenuntergang erleben willst.

Links die Passhöhe, hinten der Dent du Jaman und rechts der Genfersee. Bild: Maude Rion

Runter nach Montreux geht es dann rassig auf Teer. Die 15 Kilometer werden an dir vorbeirasen. Und ich verspreche: Es gibt deutlich schlechtere Ankunftsorte als Montreux. Geniesse den See dort noch aus der Nähe.

Routenvorschlag:

Euschelspass FR

Distanz: ca. 40 Kilometer

Dauer: ca. 5 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Einer der unbekannteren Pässe in der Schweiz. Aber er geizt gar nicht mit Schönheit. Schon die Anfahrt von Plaffeien am Schwarzsee vorbei ist grandios. Bis hierhin fährst du auf Teerstrassen. Geniesse hier den Bergsee noch, bevor du auf den nächsten rund 5,5 Kilometern etwa 500 Höhenmeter auf Kies hinauf radelst zur Passhöhe.

Wer sich erst nach dem Aufstieg eine Pause gönnen will, dem sei kurz nach Beginn der Abfahrt die Ritzli-Alp empfohlen. Hier bist du dann auch wieder auf Asphalt unterwegs und erreichst in knapp 25 Minuten Jaun.

Von hier benötigst du etwa eine Stunde bis Bulle. Es geht mehrheitlich abwärts, allerdings auch meist auf der Hauptstrasse.

Routenvorschlag:

Beerenberg ZH

Distanz: ca. 15 Kilometer

Dauer: ca. 1:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Waren die obengenannten Touren eher abseits der grösseren Zentren, starten wir hier zu einer Rundtour in der sechstgrössten Schweizer Stadt: Winterthur. Es geht einmal zum Beerenberg und zurück. Du kannst dir dabei auch die (kleinen) Überreste des Klosters Beerenberg anschauen.

Du bist meist auf Nebenstrassen und Kieswegen unterwegs. Zwei kurze Abschnitte führen über schmale Wiesenpfade, die auch mal etwas zugewachsen sein können. Wenige Meter über eher groben Schotter. Aber alles in allem lassen sich da wunderbar die Vorzüge des Gravelbikes geniessen.

Routenvorschlag:

Brigels GR

Distanz: ca. 9 Kilometer

Dauer: ca. 1 Stunde

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir gehen wieder richtig in die Berge. Gestartet wird in Vuorz, vorbei an der Burg Kropfenstein. Es lohnt sich, hier kurz abzusteigen und sich die Ruine zu Fuss anzuschauen.

Brigels erreichst du dann in rund 40 Minuten. Geniesse das Bergdorf, das auch im Sommer einen Besuch lohnt. Zurück geht es dann nördlicher, via Hotel Ucliva zum Ausgangspunkt.

Der Brigelser See, in welchem man auch baden kann. Bild: Slow up

Routenvorschlag:

Diese Route wurde von Schweiz Tourismus in Zusammenarbeit mit Komoot erstellt. Hier geht es zu den Details.

Erste Schritte auf dem Mountainbike? Rauszeit Lust auf Mountainbike fahren? Hier kommen die 13 besten Anfängertipps von Reto Fehr

Bern

Distanz: ca. 13 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Zum Abschluss noch eine Tour rund um die Bundesstadt Bern. Es geht vom Hauptbahnhof aus aufs Land hinaus und wieder zurück.

Auf Velowegen bist du schnell aus der Innenstadt raus. Bei Wohleiberg geht es über die Aare, kurz nachdem der Wohlensee wieder zum Fluss wurde. Falls du eh etwas Längeres machen willst, kannst du auch ganz um den Wohlensee radeln. Hat auch immer wieder schöne Badestellen da.

Aber zurück nach Wohlen, wo wir jetzt über Felder und Wälder mit schönen Blicken bis in die Berge bis Zollikofen fahren. Dabei durchquerst du das wunderschöne Lörmoos und Büsselimoos.

Wir überqueren die Aare dann bei Worblaufen und wechseln ans östliche Ufer, wo wir über Bern Felsenau die Innenstadt erreichen.

Routenvorschlag:

Diese Route wurde von Schweiz Tourismus in Zusammenarbeit mit Komoot erstellt. Hier geht es zu den Details.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.