Wie gemalt: Der Bachalpsee oberhalb von Grindelwald mit dem einmaligen Bergpanorama. Bild: Grindelwald Tourismus

Rauszeit

Nein, nicht Nacktwandern – Nachtwandern kannst du hier mal ausprobieren

Wandern in der Nacht bei Mondschein? Da hilft es, wenn du unter fachkundiger Leitung unterwegs bist. Doch du wirst die Welt völlig neu entdecken. Wir haben hier einige Angebote der kommenden Wandernacht herausgesucht.

Kürzlich präsentierten schwedische und slowenische Forscher eine Studie, dass wir beim Wandern in der Dunkelheit mehr Kalorien verbrennen. So war der Energieaufwand bei den Probanden 19 Prozent höher als bei Tageslicht. Der Grund dafür sind kürzere Schritte im Dunkeln und dass wir die Füsse etwas höher anheben. Nicht, dass wir noch einen Grund für Wandern in der Nacht gebraucht hätten, aber die Erkenntnisse zeigen einen schönen Nebeneffekt.

Denn längst ist sie bei Schweizer Wanderfans bekannt: Die Schweizer Wanderwege führen am 16./17. Juli zum 16. Mal die Schweizer Wandernacht durch. «Ein Rascheln im Gebüsch, ein langer Schatten, ein unbekannter Geruch – was auf einer Wanderung bei Tageslicht gewöhnlich ist, wird bei Nacht zum unerwarteten Abenteuer», schreiben die Organisatoren.

Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps der Schweiz.

Einmal im Jahr bietet sich so die Möglichkeit, geführt die Wanderwege im Mondscheinlicht zu entdecken. Erfahrene Wanderleiter und Wanderleiterinnen begleiten dich durch die Nacht. Denn privat im Dunkeln zu wandern, kann ansonsten riskant sein. Bei den Wandernacht-Angeboten kannst du dies bedenkenlos tun.

Wichtig, bevor wir mit einigen ausgewählten Tipps loslegen: Bei den meisten ist die Platzzahl beschränkt. Möglich also, dass diese bald ausgebucht sind. Hier gibt's die Übersichtskarte mit über 80 Wandernacht-Angeboten. Und sonst: Im nächsten Jahr findet die Wandernacht am 1./2. Juli 2023 statt.

Bozengeschichten bei Grengiols VS

Dauer: 2-3 Stunden

Kondition: leicht

Anmeldung und weitere Infos: Bis am 14. Juli 2022. Kosten: 30 Franken.





Ich muss unseren Redaktionswalliser fragen, was Bozengeschichten sind. Da kann er punkten: «Der Bozu isch immer de böse Geist. Bozugschichte sind Geischtergschichte, wa im Wallis vor Ort passiert sind».

Der Grimselsee in der Dämmerung. Bild: Schweizer Wanderwege/Roman Flepp

Andreas Weissen kennt viele dieser Geschichten. Der bekannte Sagenerzähler erzählt auf seiner Wanderung im Landschaftspark Binntal von Grengiols (erinnerst du dich an die Tulpen?) nach Bädel, Ze Millere und wieder nach Grengiols immer wieder fantastische Geschichten, Begebenheiten und Besonderheiten der Walliser Bergwelt.

Bettlerweg & 2-Seen-Wanderung beim Pizol SG

Dauer: 4-5 Stunden

Kondition: mittel

Anmeldung und weitere Infos: Bis am 13. Juli 2022. Kosten: 50 Franken.

Los geht es schon um 16 Uhr bei der Talstation Bad Ragaz. Mit der Gondel fahren wir hinauf nach Pardiel. Von dort wandern wir auf dem Bettlerweg zur Pizolhütte, geschmückt mit spannenden Erklärungen des GeoGuides im UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona und was es mit den rätselhaften Linien in den Bergen auf sich hat.

Was für eine Aussicht Richtung Rheintal im Nebelmeer. Bild: Pizol Bad Ragaz - Wangs

Auch für Z'Nacht ist gesorgt, diesen gibt's in der Pizolhütte, bevor die Wanderung über den Wangsersee und das Vilterser Seeli wieder nach Pardiel führt, wo wir spätestens um 23 Uhr die Gondel zurück ins Tal nehmen.

PS: Die Gondel fährt übrigens jeden Samstag bis 22.30 Uhr. Man kann da also auch ausserhalb der Wandernacht abends wandern und in einem der Panoramarestaurants Pizol oder Edelweiss sich bei herrlicher Aussicht das Abendessen gönnen.

Vorsicht! Wandern in der Nacht hat ihren Reiz. Aber bedenke, dass es beim Wandern im Dunkeln auch schnell riskant werden kann. Die Wandernacht bietet dir einmal im Jahr die Möglichkeit, dies unter fachkundiger Führung zu tun.

Vom Männlichen nach Wengen BE

Dauer: 3-4 Stunden

Kondition: mittel

Anmeldung und weitere Infos: Bis 15. Juli 2022. Kostenlos.

Treffpunkt ist 19.30 Uhr in Wengen, von wo uns die Seilbahn in fünf Minuten auf den Männlichen bringt. Jetzt wandern wir vor dem Panorama mit Eiger, Mönch und Jungfrau zur Kleinen Scheidegg.

Von dort weiter über die Wengernalp zur Mettlenalp und über die Allmend zurück nach Wengen. Skifans dürften einige Stellen der legendären Abfahrt vielleicht sogar in der Nacht erkennen.

Nachtwandern bei den Gastlosen. Bild: Schweizer Wanderwege/Jannis Richli

Val Lumnezia GR

Dauer: 3-4 Stunden

Kondition: mittel

Anmeldung und weitere Infos: Bis 14. Juli 2022. Kosten: 10 Franken.

Wir haben etwas für die ganze Familie: Das Val Lumnezia bei Nacht. Was gibt es Spezielleres, als das «Tal des Lichts» mal im Dunkeln zu sehen? Wobei: Lumnezia stammt nicht von «Lumen» für Licht, sondern vom keltischen Volk der Lepontier.



Der Blick auf Vella bei Nacht. Bild: Surselva Tourismus/Stefanie Blochwitz Fotografie

Aber was kümmert uns dies, wenn wir bei Mondlicht von Vella durch den Wald hinauf nach Triel wandern und später in Fantanuglias am Fuss des Péz Mundaun den Ausblick auf das Seitental in der Surselva geniessen?

Auf dem Rückweg durch den Wald von Sogn Carli erwartet uns eine kleine Verpflegung, bevor wir zurück nach Vella wandern.

Bödmerenurwald im Muotathal SZ

Dauer: 4-5 Stunden

Kondition: mittel

Anmeldung und weitere Infos: Bis am Vorabend. Ab 6 Teilnehmern 90 Franken pro Person (bis 16 Jahre 65 Franken).

Im Karstgebiet Silberen-Twärenen liegt der Bödmerenwald. Man kann ihn auch als Urwald bezeichnen. Auf jeden Fall ist dieser Bergwald über dem zerschundenen Fels eindrücklich.

Auf dieser geführten Wanderung wird die Entstehung der Flora und Fauna des fast unberührten Waldes erläutert. Dazu gehören auch Geschichten des geheimnisvollen Muotathals. Wir wandern dabei über den typischen Karst, treffen Pionierpflanzen an und landen am Ende im dichten Wald. Los geht's um 18.30 Uhr, die Exkursion dauert bis ca. 22.30 Uhr, zum Abschluss gibt's zurück in Muotathal ein Dessert.

Wandernacht in Habkern BE

Dauer: 5-6 Stunden

Kondition: mittel

Anmeldung und weitere Infos: Bis am 13. Juli 2022. Kosten: 77 Franken (Erwachsene), 66 Franken (Kinder).



Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in Habkern, gewandert wird aber nach einem kurzen Transport ab Roteschwand. Zuerst gibt's aber einen Willkommensapero und musikalische Überraschung. Höhepunkt ist der Winterröscht, der uns mit fantastischer Aussicht auf die Bergwelt empfängt.

Unterwegs informiert der Förster über das neue und schweizweit zweitgrösste Waldreservat Beatenberg-Habkern. Die Wanderung geht weiter zur Traubachalp, wo Verpflegung wartet und dann auf dem letzten Stück zurück nach Habkern.

Unterwegs in der Dämmerung bei Habkern im Berner Oberland. Bild: Habkern Tourismus

Kulinarische Mondwanderung (vorher: Wilde Nacht) BE

Dauer: mehr als 6 Stunden

Kondition: mittel

Anmeldung und weitere Infos: Bis am Vorabend. Kosten: 86 Franken.



Die ursprüngliche Wanderung musste kurzfristig angepasst werden. Geplant war eine Wanderung ab Kemmeriboden-Baden von 18 Uhr am Samstagabend bis 5.30 Uhr am Sonntag.



Bilder der «Wilden Nacht» von 2021. Bild: Escholzmatt-Marbach Tourismus

Davei sollten wir den Spuren der wilden Tiere in einem eidgenössischen Jagdbanngebiet folgen. Jäger und Landwirte aus der Region hätten darüber berichtet, wie sich Wild und Landwirtschaft vertragen und was die Raubtiere im empfindlichen Gleichgewicht für eine Rolle spielen.

Achtung: Aufgrund der Unwetter musste die Original-Wanderung «Wilde Nacht» auf 2023 verschoben werden muss. Hier wurde aber ein Plan B aufgeschaltet. Es gibt eine kulinarische Mondwanderung.

Ruinenweg in Schönenberg TG

Dauer: 2-3 Stunden

Kondition: leicht

Anmeldung und weitere Infos: Bis am Vorabend. Kostenlos.



Zum Abschluss nochmals ein Angebot für die ganze Familie. Auf dieser Wanderung ab Schönenberg (Start 19 Uhr) wandern wir zur Ruine Heuberg und dann durch das Stapfentobel.

Nach der Verpflegungspause führt uns der Ruinenweg zur Ruine Last. Dort endet die Wanderung offiziell, die knapp 500 Meter zurück nach Schönenberg können individuell zurückgelegt werden.

Noch nichts für dich gefunden? Hier geht es zu allen Angeboten der 16. Schweizer Wandernacht.