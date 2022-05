Kennst du das Dampftram in Bern? Es fährt seit 1894 durch unsere Bundeshauptstadt. Bei Punkt 8 erfährst du mehr dazu. Bild: Stiftung BERNMOBIL historique

Rauszeit

8 Schweizer Orte, die dich zurück in die Zukunft nehmen

Unterwegs sein, wie es die Menschen schon vor 100 und mehr Jahren getan haben? Kein Problem in der Schweiz. Wir stellen acht der ältesten Transportmittel unseres Landes vor.

Monte Generoso TI

Wir kennen alle die Brienzer Rothorn Bahn. Sie ist sagenhaft. Aber wusstest du, dass im Tessin schon zwei Jahre zuvor eine ähnliche Bahn gebaut wurde – und heute noch immer in Betrieb ist? Die Monte-Generoso-Bahn fährt seit dem 4. Juni 1890 von der Südspitze des Lago di Lugano auf den Monte Generoso.

Bild: Ferrovia Monte Generoso SA

Während der Fahrt von Capolago auf den Aussichtsberg überwindet man bis zur Bergstation auf 1600 Metern über Meer auf einer neun Kilometer langen Strecke rund 1300 Höhenmeter. Die Zahnrad-Dampflokomotive ist die älteste regelmässig in Betrieb stehende der Schweiz. In diesem Jahr ist sie an sieben Daten im Einsatz, wann genau, siehst du hier. Regelmässiger kommst du mit den elektrischen Zügen auf den Berg. Die Aussicht ist da natürlich die gleiche.

Bild: Ferrovia Monte Generoso SA

Die Zahnradbahn wird aktuell in vier Phasen renoviert. Im Winter 2022/23 wird die letzte Phase durchgeführt.

Übrigens: Weltweit existieren noch rund 50 Zahnradbahnen. 17 davon fahren in der Schweiz. Eine auf den Monte Generoso.

Hier gibt es weitere Informationen.

Giessbach BE

Es geht noch älter als die Monte-Generoso-Bahn. Die erste Schweizer Bergbahn war die Vitznau-Rigi-Bahn (1871), die älteste Standseilbahn wurde 1879 vom Brienzersee zum Grandhotel Giessbach eröffnet. Betrieben wurde sie zu Beginn mit einem ausgefallenen Wasserballast-System, heute läuft sie elektrisch.

Da waren die Bilder noch nicht so scharf und farbig: die Giessbachbahn ca. im Jahr 1935. Bild: Grand Hotel Giessbach

Die Bahn führt auf ihren 345 Metern (fast 100 Höhenmeter) vorbei an den (unteren) Giessbachfällen und über eine 190 Meter lange Brücke. Die Bahn fährt vom 26. Mai bis 18. September regelmässig. Am besten man fährt mit dem Schiff über den See zur Talstation. Nach der Fahrt lohnt sich eine kleine Wanderung weiter hinauf den Wasserfällen entlang.

Hier gibt es weitere Informationen.

Bild: Grand Hotel Giessbach

Hammetschwand LU

Unser nächster «Oldtimer» ist ein Lift. Genauer gesagt der höchste freistehende Freiluft-Aufzug Europas. Dieser weist eine Gesamthöhe von 152 Metern aus und bringt dich vom etwas ausgesetzten, aber sehr gut ausgebauten Felsenweg hinauf zum Aussichtspunkt Hammetschwand. Von dort geniesst du eine Traumsicht auf den Vierwaldstättersee und Luzern.

Bild: Bürgenstock/PR Ticular

Gebaut wurde der Lift 1905, um den Weg in den Felsen mit dem Nobelkurort Bürgenstock zu verbinden. In den ersten Jahren benötigte der Lift für die Strecke rund drei Minuten, heute ist man noch rund 50 Sekunden unterwegs und kann die Aussicht schon unterwegs durch das Panoramafenster geniessen.

Du kannst beispielsweise vom Hotel Bürgenstock aus eine Rundwanderung von rund 1:30 Stunden unternehmen und den Lift da zweimal benutzen. Wer von Ennetbürgen aus loswandert, erreicht den Aussichtspunkt Hammetschwand in rund zwei Stunden.

Hier gibt es mehr Informationen.

Selunbahn SG

Wir gehen in luftige Höhen und nehmen in der Kistenbahn in Starkenbach im Toggenburg Platz. Eigentlich ist diese für vier Personen, aber fünf bringt man auch rein. Das wird dann allerdings schon eher eng. Erbaut wurde die Bahn 1911 ursprünglich als Transportbahn, 1955 wurde sie für den Personentransport umgebaut – allerdings nur für Alppersonal. Seit der Totalsanierung 1986 können alle mitfahren.

Bild: Toggenburg Tourismus

Die rund zehnminütige Fahrt lohnt sich aber nicht nur wegen des Erlebnisses. Oben bei der Alp Vorder Selun angekommen, bieten sich diverse Wanderungen in alle Himmelsrichtungen an.

Die Bahn fährt im Sommer bis am 31. Oktober täglich, man legt dabei fast 700 Höhenmeter zurück.

Mehr Informationen gibt es hier.

Sitterfähre TG

Wir machen weiter mit dem ältesten Transportmittel. Oder zumindest der ältesten Verbindung. Wann genau die Fähre über die Sitter erstmals ihren Betrieb aufnahm, ist nicht bekannt. Klar ist, dass der Pilgerweg zwischen Konstanz und St.Gallen hier durchführte. Dies wurde im 12. Jahrhundert dokumentiert.

Wie vor 800 Jahren: mit der Fähre bei Gertau über die Sitter. Bild: Instagram/ franziska_hidber

Für drei Franken wirst du über den Fluss gebracht (übrigens auch, falls du ein Velo dabei hast). Die Fähre ist noch bis 31. Oktober in Betrieb, unter der Woche auf Voranmeldung von 10 bis 18 Uhr, an den Wochenenden jeweils zur vollen Stunde (10 bis 18 Uhr) und noch ein bisschen mehr, wenn Bedarf besteht.

Wenn du schon da bist: Besuche auch den Hof Gertau, welcher die Fähre betreibt. Hier gibt es mehr Informationen.

Funiculaire FR

Wir kehren nochmals zurück zu den Standseilbahnen und wissen auch wieder das Baujahr: 1899. Vor über 120 Jahren wurde die Verbindung zwischen Neuveville (Unterstadt) und St-Pierre (Zentrum) in Freiburg gebaut. Speziell dabei: Sie ist eine der letzten in Europa, welche mit Abwasser der Stadt betrieben wird.

Bild: Fribourg Tourisme; Pierre Cuony

Die Bahn fährt im Bedarfsfall alle sechs Minuten und du bist für die 56 Höhenmeter auf der 121 Metern langen Strecke rund zwei Minuten unterwegs. Das «Funi» ist ein absolutes Muss, wenn du die Stadt Freiburg besuchst.

Der obere Wagen wird mit filtriertem Abwasser der Stadt gefüllt. Die 3000 Liter sind dann so schwer, dass sich die Bahn nach unten bewegt und den anderen Wagen hochzieht. Übrigens: Die «Funi» fährt auch im Winter, was sonst bei den hier vorgestellten urtümlichen Fahrgeräten nicht der Fall ist.

Hier gibt's mehr Informationen.

Bild: Fribourg Région; Pascal Gertschen

DS Greif ZH

Wir kehren aufs Wasser zurück. Genauer: auf den Greifensee. Dort verkehrt mit dem Dampfschiff Greif das einzige mit Kohle befeuerte Dampfschiff mit Schraubenantrieb. 1895 wurde dieses im Schiffbau in Zürich gebaut.

Von Mai bis Oktober kann man sich am Sonntagnachmittag oder an Feiertagen über 100 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzen lassen. Auch sehr zu empfehlen: Abendfahrten. Für diese sind Reservationen nötig, die normalen Fahrten können nicht reserviert werden.

Hier gibt es weitere Informationen.

Sonnenuntergangsfahrt mit dem Dampfschiff Greif auf dem Greifensee. Bild: Dampfschiff Greif

Dampftram BE

Zum Abschluss noch ein Dampftram. Diese Besonderheit kannst du in Bern erleben. An den Betriebstagen ist das Gefährt aus dem Jahr 1894 grundsätzlich von 11 bis 16 Uhr unterwegs. Der erste Termin 2022 ist der 12. Juni, danach folgen bis am 18. Dezember zehn weitere Möglichkeiten.

Der Bahnhofplatz in Bern in den 1890er-Jahren. Bild: Stiftung BERNMOBIL historique

Auch wenn die Dampftrams in Bern 1902 durch elektrische Fahrzeuge ersetzt wurden, haben zwei alte Fahrzeuge überlebt. Die Lok 18 gibt es im Verkehrshaus in Luzern zu bewundern, die Nummer 12 fährt wie oben erwähnt seit 2002 wieder in Bern.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Stiftung BERNMOBIL historique

