Hochnebel10°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Obligatorischer Bürgerdienst für alle Schweizer: Bundesrat lehnt ab

Angehoerige der Schweizer Armee kontrollieren ihr Gepaeck anlaesslich der Entlassungsinspektion des Kanton Zuerich in der Kaserne Reppischtal, am Dienstag, 13. September 2016, in Birmensdorf. Am heuti ...
Eine Wehrpflicht für alle sieht der Bundesrat als nicht zielführend.Bild: KEYSTONE

Obligatorischer Bürgerdienst für alle: Bundesrat Pfister begründet Nein zur Initiatve

10.10.2025, 08:4110.10.2025, 08:41

Der Bundesrat hält nichts davon, Männer und Frauen für einen obligatorischen Bürgerdienst aufzubieten. Verteidigungsminister Martin Pfister stellte in Bern die Argumente für ein Nein zur Service-citoyen-Initiative vor.

Am 30. November entscheiden Volk und Stände über die Initiative. Bundesrat und Parlament lehnen die verlangte Bürgerdienst-Pflicht ab.

Für den Bundesrat hat die Dienstpflicht den Zweck, dass Armee und Zivilschutz genügend Einsatzkräfte zur Verfügung haben. Die Volksinitiative gehe mit rund 70'000 Rekrutierten pro Jahr deutlich über diesen Bedarf hinaus. Auch wirtschaftlich sei dies nicht sinnvoll, weil die Bürgerdienst-Leistenden bei der Arbeit fehlten.

Der Bundesrat argumentiert auch mit den Kosten für Erwerbsersatz und Militärversicherung. Die Initiative verlangt anstelle der heutigen Wehrpflicht für Schweizer Männer einen Bürgerdienst für alle Schweizerinnen und Schweizer. Das könnte entweder ein Dienst bei der Armee sein oder ein gleichwertiger, anerkannter Milizdienst. (sda)

«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
1 / 8
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
Leutnant Theodor Real und Adjutant Unteroffizier René Grandjean in einer Blériot XI auf der Berner Allmend im August 1914.
quelle: jacques keller, museum für kommunikation, bern, (fff_65725)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Gleichstellung braucht es auch bei der Wehrpflicht» – So tickt Rekrutin Cécile Kienzi
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
41 Prozent der Menschen in der Schweiz haben Migrationshintergrund
2
Grüne toben wegen Röstis Verkehrsplänen: «Entscheid des Stimmvolkes wird untergraben»
3
Röstis Experte hat entschieden: Diese Ausbauprojekte sollen verschoben werden
4
EU will «Vegi-Fleisch» verbieten – so reagieren Schweizer Firmen
5
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
Meistgeteilt
1
Gaza-Abkommen sieht sofortiges Kriegsende vor +++ US-Truppen sollen Waffenruhe absichern
2
«Keine Krone» aus Tschechien für Waffen für Ukraine
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
5
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
Das war der Grund für die Reaktorschnellabschaltung beim AKW Leibstadt
Die Fehlhandlung eines Operateurs hat im AKW Leibstadt AG Ende Mai während des Wiederanfahrens der Anlage nach der Revision eine ungeplanten Reaktorschnellabschaltung ausgelöst. Zu diesem Schluss kommt die Aufsichtsbehörde Ensi in der Analyse des Vorkommnisses.
Zur Story