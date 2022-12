SP will Cassis aus dem Aussendepartement drängen

Doch laut der «NZZ am Sonntag» spielen bei den Sozialdemokraten keineswegs nur die übergeordneten Landesinteressen eine Rolle, sondern durchaus auch die eigene Möglichkeit zur Profilierung. «Im Innendepartement gibt es nach der AHV-Abstimmung keinen Blumentopf mehr zu gewinnen», sagt ein nicht namentlich genannter SP-Parlamentarier laut der Zeitung. Im EDA hingegen besteht die Möglichkeit einen Durchbruch in der Rahmenabkommen-Frage zu erzielen, welcher für die Partei natürlich vermarktungstechnisch wertvoll wäre.

Anstelle von Cassis soll dann SP-Vertreter Alain Berset die Diplomatie mit dem Ausland übernehmen, so Molina. Berset ist aktuell für das Innendepartement zuständig. Die SP wolle nun insbesondere in der Europapolitik «Verantwortung übernehmen», erklärt Molina.

Nun äussert sich mit Nationalrat Fabian Molina ein Vertreter der Partei öffentlich zum Thema und bestätigt die strategischen Überlegungen der SP. Gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagt Molina: «Ich bin der Meinung, dass Ignazio Cassis vom Aussen- ins Innendepartement wechseln sollte. Denn mit ihm an der Spitze des EDA kommen wir nie ins Ziel im Europadossier.»

Zuerst gab es rund um die Bundesrats-Ersatzwahlen vor allem Diskussionen um das Umweltdepartement UVEK. SVP-Kronfavorit Albert Rösti würde dieses gerne übernehmen, die linke Seite will ein solches Szenario unbedingt verhindern. Doch nun rückt bei der Departementsverteilung noch ein anderes Ressort in den Fokus: Das Aussendepartement EDA.

Das Zürcher Unispital kommt nicht aus den Schlagzeilen, für einmal sind sie aber auch positiver Natur. Nach der grossen Krise rund um den mittlerweile nicht mehr am Unispital tätigen Herzchirurgen Francesco Maisano empfahl das Zürcher Kantonsparlament, die Situation am Spital zu untersuchen. Gemäss Bericht des «Tages-Anzeigers» besonders im Fokus: der Anstieg an Todesfällen in der Herzchirurgie von 2015 bis 2019.