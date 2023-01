Ogi, Cotti, Berset: Bundesräte und ihre Nähe zu den Ringier-Medien

Das war vor allem in den 1990er-Jahren der Fall und ist eng verbunden mit einem Namen: Frank A. Meyer. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Bieler hatte sich zum wohl einflussreichsten Journalisten in Bundesbern hochgearbeitet. Mit mehreren Bundesräten war er per Du. Besonders zwei von ihnen hatten es ihm angetan: Adolf Ogi und Flavio Cotti.

«The Last Of Us» - Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Frank A. Meyer (r.) am Filmfestival in Locarno 1993 mit seinen «Lieblings-Bundesräten» Adolf Ogi (l.) und Flavio Cotti (Mitte), der neu gewählten Ruth Dreifuss und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (2.v.l.).

Frank A. Meyer (r.) am Filmfestival in Locarno 1993 mit seinen «Lieblings-Bundesräten» Adolf Ogi (l.) und Flavio Cotti (Mitte), der neu gewählten Ruth Dreifuss und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl (2.v.l.). Bild: KEYSTONE

Schoigu kündigt Umbau der Armee an ++ Noch viele Vermisste in Dnipro nach Angriff

Junge Frau nach Verkehrsunfall in Genf verstorben

In der Folge eines Verkehrsunfalls in Genf ist am Montag eine junge Frau im Spital verstorben. Das Auto mit vier Insassen war in einer Kurve aus unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und am Strassenrand in einen Strommast aus Beton geprallt.