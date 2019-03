Schweiz

Coop

Adé Plastik! Coop verbannt Plastiksäckli aus Backwarenabteilungen



Du holst Gipfeli und Co. beim Coop? Dann wird sich das jetzt für dich ändern

Die löchrigen Plastiksäckli, in die Kunden das Gipfeli bisher packen konnten, müssen weichen. Coop wechselt auf Papiersäckli – wegen einer besseren Ökobilanz.

Wer regelmässig sein Frühstück im Coop besorgt, dem ist es womöglich schon aufgefallen. Anstatt der durchsichtigen und löchrigen Plastiksäckli hängen in zahlreichen Coop-Filialen neu Säckchen aus Papier in der Backwarenabteilung.

«Ja, wir sind gerade in der Umstellung», bestätigt Coop-Mediensprecherin Andrea Bergmann eine Anfrage von watson. Die Papiersäckli hätten eine bessere Ökobilanz als die bisherigen aus Plastik. «Wir ersetzen Verpackungen, wenn es eine ökologisch bessere Lösung gibt», so Bergmann.

Ersetzt werden die Plastiksäckli in der Backwarenabteilung Schritt für Schritt. Sobald der restliche Bestand aufgebracht sei, würden nur noch Papiersäckchen mit Sichtfenster angeboten.

In der Gemüse und Früchteabteilung biete man anstelle der Plastiksäckli seit 2017 wiederverwendbare Stofftaschen an, mit denen Einkäufe getätigt werden können. «Von diesem einen Mehrwegbeutel aus 100% nachwachsenden Rohstoffen haben wir bereits über 620'000 Stück in Umlauf gebracht.»

