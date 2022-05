Diese Punkte wollen die Kantone beim Pandemie-Management verbessern

10 Millionen Dosen verimpft – 5700 Meldungen über schwerwiegende Nebenwirkungen

Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat bis am Dienstag 5713 Meldungen über schwerwiegende Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfungen erhalten. Insgesamt wertete es 15'228 Meldungen aus. 62,5 Prozent stufte es als nicht schwerwiegend ein, 37,5 Prozent als schwerwiegend.



Bei den als schwerwiegend eingestuften Nebenwirkungen lag das Durchschnittsalter der Betroffenen bei 52,8 Jahren, wie Swissmedic am Freitag mitteilte. Am häufigsten klagten sie über Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Übelkeit und Schwindelgefühle. Diese Reaktionen überwiegen auch bei den als nicht schwerwiegend eingestuften Fällen.



Bei 210 der schwerwiegenden Fälle resultierte ein Todesopfer in einem unterschiedlichen zeitlichen Abstand von der Impfung. Die Verstorbenen waren durchschnittlich 79,4 Jahre als. Bei genauerer Analyse der Todesfälle ergaben sich gemäss Swissmedic trotz einer gewissen zeitlichen Nähe zur Impfung andere wahrscheinlichere Todesursachen.



Für Swissmedic ändern die Meldungen von Nebenwirkungen am positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis der in der Schweiz verwendeten Impfstoffe nichts. (sda)