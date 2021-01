Schweiz

Coronavirus

Corona: Die aktuelle Lage in der Schweiz



Bild: keystone

Der R-Wert ist erstmals seit November unter 0,8 – doch zum Jubeln ist es zu früh

Auf den ersten Blick sieht es aktuell nach einer Entspannung der Corona-Lage aus – und die Auswirkungen des Lockdowns stehen erst bevor. Doch schauen wir in fünf Punkten etwas genauer hin, wie sich die Sache momentan entwickelt.

Seit Montag sind wir wieder im Lockdown. Obwohl die täglichen Neuinfektionen schon seit rund zwei Wochen abnehmen. Aber die Angst vor den Corona-Mutationen ist gross.

Basel-Stadt mausert sich momentan beispielsweise zum Vorzeigekanton. Kantonsarzt Thomas Steffen sagte im Interview mit watson, dass er die aktuellen Massnahmen für «völlig in Ordnung» hält. Er will keine Angst schüren, glaubt aber, dass die Schweiz noch einen langen Weg vor sich hat.

Kurzfristig zeigen sich bekanntlich die Auswirkungen von Massnahmen jeweils erst rund zwei Wochen später. Die aktuellen Veränderungen haben also noch nichts mit dem verhängten Lockdown vor fünf Tagen zu tun.

Also alles doch übertrieben? Schauen wir auf den aktuellen Stand der Dinge.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Wie verbreitet sind die Virus-Varianten?

Beginnen wir mit den Virus-Varianten aus Grossbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B1.351), welche der Hauptgrund für die aktuell stärkeren Massnahmen sind. Obwohl nicht alle positiven Coronaproben in der Schweiz sequenziert werden: Die Virus-Varianten verbreiten sich weiterhin in der Schweiz.

Die Mutationen zu finden, ist nicht immer möglich. In der Schweiz werden rund ein Drittel aller Fälle auf die Mutante geprüft. Daher ist die Dunkelziffer wohl gross. Trotzdem gilt festzuhalten: Die Entwicklung der Kurve ist nicht erfreulich:

cumulative #B117 and similar cases in Switzerland



dates

['12-23', '12-24', '12-29', '01-05', '01-06', '01-07', '01-08', '01-12', '01-15', '01-18', '01-19', '01-20', '01-21']



cases

[0, 2, 7, 28, 37, 46, 88, 127, 199, 297, 388, 479, 582] pic.twitter.com/QnOnZrzzza — B117 Science Information (@b117science) January 21, 2021

Der aktuellste Stand sind die 582 Mutationen in der Schweiz und Liechtenstein. Die Gesamtzahl steigt also momentan steil nach oben. Doch wie sieht es mit den täglichen Fallzahlen aus?

Fallzahlen gehen langsamer runter

Seit Mitte November registrierte die Schweiz täglich zwischen 4000 bis 6000 neue Fälle. Der Trend zeigte ab Ende Dezember leicht gegen unten und nahm dann um den 7. Januar deutlich ab. Der befürchtete Anstieg nach den Festtagen konnte verhindert werden. Seither geht die Abnahme weiter, allerdings langsamer. Zudem ist für die letzten Tage noch mit Nachmeldungen zu rechnen.

Um die verlangsamte Veränderung noch deutlicher aufzuzeigen, haben wir in der folgenden Grafik die täglichen Fallzahlen mit dem Wert von sieben Tagen zuvor verglichen. Am 9. Januar betrugen die Fallzahlen also 62% von denjenigen am 2. Januar. Am 16. Januar 79% von einer Woche zuvor. Auch in den letzten Tagen nahm die Zahl weiter ab – und Nachmeldungen sind für die letzten Tage noch zu erwarten:

Was macht die Positivitätsrate?

Die Positivitätsrate nahm in den letzten Tagen kontinuierlich ab. Am 21. Januar standen wir bei 7,8 Prozent. So tief war dieser Wert seit dem 8. Oktober nicht mehr. Zur Erinnerung: Die WHO gibt einen Wert von 5 Prozent oder tiefer vor. Liegt die Positivitätsrate höher, ist mit einer erhöhten Dunkelziffer zu rechnen. Aktuell bewegen wir uns also in die richtige Richtung.

Auffallend ist auch, dass die Positivitätsrate über die Ferienzeit ab dem 28. Januar bis am 6. Januar deutlich anstieg und sich jetzt wieder senkt. Dies deutet darauf hin, dass in jener Zeit mehr Fälle nicht entdeckt wurden als aktuell und darum womöglich auch die stärkere Abnahme der Fallzahlen innert sieben Tagen (siehe Punkt 1).

Was machen die R-Werte?

Der aktuellste Schweizer R-Wert vom 12. Januar liegt bei 0,79. Damit liegt er wieder unter der vom Bundesrat angestrebten Schwelle von 0,8. Ein R-Wert unter 0,8 bedeutet, dass sich die Fallzahlen alle zwei Wochen halbieren. Letztmals lag dieser Wert am 12. November unter der magischen Grenze (0,78).

Wie bei den Fallzahlen ist allerdings auch hier eine Verlangsamung der Abnahme in den letzten Tagen festzustellen. Schon am 2. Januar wurde der R-Wert nämlich auf 0,83 geschätzt. Nochmals sieben Tage zuvor (26.12.) stand er noch bei 0,97 und damit nur knapp unter dem kritischen Wert von 1,00.

In einzelnen Kantonen sieht die Lage nicht so rosig aus. So liegt der R-Wert in Obwalden (1,06) und Genf (1,07), derzeit über 1,00. Vor der letzten Aktualisierung lagen auch noch Uri und Schaffhausen drüber, diese zwei Kantone wurden jetzt aber nach unten korrigiert.

In den Kantonen St.Gallen (0,79), Zürich (0,78), Zug (0,76), Solothurn, Schwyz (beide 0,75), Basel-Stadt (0,73), Glarus, Tessin (beide 0,70), Thurgau (0,69) und Appenzell-Ausserrhoden (0,67) befindet sich der Wert unter 0,8. Auch hier verlangsamte sich die Abnahme in den letzten Tagen allerdings vielerorts.

So war es im 1. Lockdown

Am 16. März ging die Schweiz bekanntlich in den ersten Lockdown. Vergleichen kann man die Situation damals aus verschiedenen Gründen (Anzahl Tests, keine Mutante, etc.) nicht mit heute. Aber zur Erinnerung noch einmal aufgezeigt, wie und wann sich der Lockdown auf die Fallzahlen auswirkte.

Die zwei Wochen, nach welchen mit Auswirkungen der aktuellen Massnahmen gerechnet werden kann, werden wir am 1. Februar erreichen. Bis dahin gilt: Es geht in die richtige Richtung, allerdings nahm das Tempo zuletzt ab. Hoffentlich nicht, weil eine erneute Wende bevorsteht.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

19 Ideen, was du in der Coronavirus-Quarantäne tun könntest So sieht das Coronavirus wirklich aus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter