Coronavirus: Das sind die neuen Fahrpläne von SBB, BLS, RhB und ZVV



Bild: KEYSTONE

Der ÖV im Corona-Modus: So fahren SBB und Co. – die grosse Übersicht



Viele arbeiten im Home-Office, der Freizeitverkehr ist nicht mehr vorhanden: Das Coronavirus hat massive Auswirkungen auf den Öffentlichen Verkehr in der Schweiz. SBB, BLS und Co. fahren ihr Angebot herunter. Nur ein Grundangebot wird aufrecht erhalten.

Zurzeit werden die Fahrpläne überarbeitet – von Hand, wie der SBB-Railservice mitteilt. Es seien enorm viele Daten zu bewältigen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen will, sollte den Online-Fahrplan konsultieren. Dieser wird in der Übergangszeit jeweils bis 20 Uhr für den Folgetag aufdatiert.

Der Übergangsfahrplan wird ab dem heutigen Donnerstag in drei Schritten eingeführt. Die grössten Änderungen werden ab Montag spürbar; Änderungen im Fernverkehr werden auch noch für Donnerstag in einer Woche (26. März) angekündigt. Der ausgedünnte Fahrplan gilt bis auf weiteres und mindestens bis zum 26. April 2020.

Die Übersicht:



SBB

Bild: KEYSTONE

Die Angebotsreduktion der SBB erfolgt in drei Schritten (mehr Infos hier):

Schritt 1: ab Donnerstag 19. März

Zusatzzüge im Fernverkehr fallen während der Hauptverkehrszeit aus



Nachtzüge verkehren nicht mehr

Bahnhöfe werden zusätzlich auch am Wochenende in der Nacht geschlossen

Internationale Züge innerhalb der Schweiz fahren nur bis zur Grenze

Schritt 2: ab Montag, 23. März

IC2 Zürich HB – Zug – Lugano: Teilausfall

IC4 Zürich HB – Schaffhausen: Ausfall

IR36 Basel SBB – Brugg AG – Zürich HB (– Zürich Flughafen): Ausfall

IR37 Basel SBB – Aarau – Zürich HB (– St. Gallen): Ausfall

Zürich HB – St. Gallen IR75 Luzern – Zürich HB – Konstanz: Ausfall

IR90 Genève-Aéroport – Lausanne – Brig: Teilausfall

RE Annemasse – Genève – Lausanne – Vevey/St-Maurice: Ausfall

Annemasse – Genève S Léman Express: Teilausfall

S Tilo: Teilausfall

Schritt 3: ab Donnerstag, 26. März

IC1 Genève-Aéroport – Bern – Zürich HB – St. Gallen: Ausfall zwischen Zürich HB – St. Gallen

IC3 Basel SBB – Zürich HB – Chur: Teilausfall

IR16 Bern – Olten – Brugg AG – Zürich HB: Ausfall

Bern – Olten IR17 Bern – Burgdorf – Olten (– Zürich HB): Ausfall

IR75 Luzern – Zürich HB – Konstanz: Ausfall der Zusatzzüge in der Hauptverkehrszeit

RE Olten – Luzern: Ausfall

BLS

Bild: KEYSTONE

Grundsätzlich gilt: Die Züge verkehren dort, wo heute der Viertelstundentakt gilt, im Halbstundentakt, und dort, wo heute der Halbstundentakt gilt, im Stundentakt. Die ersten und letzten Verbindungen werden angeboten. Der Stundentakt wird aufrechterhalten. Mehr Infos hier.



Schritt 1: Ab Donnerstag, 19. März

RE Brig – Domodossola: Ausfall; Pendlerzüge am Morgen und am Abend verkehren weiterhin

AV Autoverlad Brig – Iselle: Ausfall (es verkehrt nur noch je ein Zug am Morgen und am Abend)

AV Autoverlad Kandersteg – Goppenstein: Angebot wird reduziert (5 statt 7 Züge pro Stunde/Richtung

Schritt 2: Ab Freitag, 20. März

RE Bern – La Chaux-de-Fonds: Ausfall

Schritt 3: Ab Montag, 23. März

S1 Thun – Fribourg: verkehrt weiterhin (Entlastungszüge am Morgen fallen aus)

S2 Langnau – Flamatt: verkehrt weiterhin (Entlastungszug am Morgen und am Abend fallen aus)

S31 Biel – Belp: Ausfall

S4 Langnau – Thun: verkehrt weiterhin (Entlastungszug am Morgen fällt aus)

S51Bern – Brünnen Westside: Ausfall

S6 Bern – Schwarzenburg: verkehrt stündlich statt halbstündlich

RE Bern – Brig: verkehrt weiterhin (Entlastungszüge am Wochenende fallen ab dem 21.3. aus)

RE Zweisimmen – Interlaken O.: Ausfall

R Spiez – Frutigen: Ausfall

R Burgdorf – Thun: Ausfall

R Hasle-R. – Konolfingen / Konolfingen – Thun: verkehrt weiterhin (ausser Entlastungszüge Konolfingen-Thun am Morgen und am Abend)

RE Langnau – Luzern verkehrt weiterhin (wenn möglich mit zusätzlichem Halt in Hasle LU und Littau)

S6 Langnau – Wolhusen: Ausfall

S7 Langenthal – Wolhusen: Ausfall (Züge Langenthal -Wolhusen verkehren nach 20 Uhr weiterhin)

S77 Luzern – Willisau Ausfall

RhB

Bild: KEYSTONE

Die RhB passt ihren Fahrplan ab heute Donnerstag an. Details sind dem Online-Fahrplan zu entnehmen. Der touristische Verkehr, Extrafahrten und historische Fahrten wurden eingestellt. Der Bernina Express und der Glacier Express verkehren nicht. Gruppenreisen werden abgesagt. Speisewagen und Cateringservices auf den Zügen sind untersagt.



Zu den Tickets Das GA kann für 30 Tage ohne Gebühr hinterlegt werden. Das geht aber nicht online. Vielmehr solle das SBB-Contact Center angerufen werden. Auch eine Hinterlegung per Mail oder am Bahnschalter sei möglich. Nach einer Mindestvertragsdauer von vier Monaten kann das GA auch gekündigt werden, mit einem Monat als Kündigungsfrist. Streckenabos können hingegen nicht hinterlegt werden.



Sparbillette und Spartageskarten werden ab Donnerstag vorübergehend nicht mehr verkauft, wie die SBB schreiben. Der Stopp gilt bis der Übergangsfahrplan aufgehoben wird. Hat jemand bereits ein Sparbillett gekauft für eine Verbindung, die gestrichen worden ist, kann die Person die nächste Verbindung nutzen. (sda)



ZVV

Der Zürcher Verkehrsverbund hat sein Nachtnetz bereits gestern eingestellt. Die weiteren Änderungen:



S-Bahn-Netz

Die Anpassungen auf dem S-Bahn-Netz erfolgen gestaffelt. Ab Montag, 23. März 2020, fallen die meisten Züge aus, die nur zu den Hauptverkehrszeiten fahren. Dies betrifft konkret die Linien S20, S21, S23 sowie jeder zweite Kurs der S19 und Zusatzzüge zwischen Winterthur und Schaffhausen. Der genaue Umsetzungszeitpunkt weiterer geplanter Reduktionen beim S-Bahn-Angebot ist noch nicht festgelegt.

Die S4 zwischen Zürich HB und Sihlwald verkehrt ab Montag durchgängig im 20-Minuten-Takt. Die S10 fährt nur noch zwischen Zürich HB und Ringlikon und zwar in einem 30-Minuten-Takt. Nicht mehr bedient wird die Station Uetliberg. In der Hauptverkehrszeit verkehren zweimal pro Stunde Züge zwischen Zürich HB und Triemli.

Regionale Buslinien

Die Ausdünnungskonzepte für die Buslinien sind je nach Region unterschiedlich ausgestaltet. Die Anzahl Abfahrten reduzieren sich aber praktisch in allen Teilen des ZVV-Gebiets. Wo sich zwei Buslinien zu einem grossen Teil auf der gleichen Strecke überlagern, kann es sein, dass die eine Linie gestrichen wird.



Städtischer Verkehr, See und Nachtnetz

In der Stadt Zürich verkehren die Tram- und Buslinien mit kleineren Abweichungen im folgenden Takt: Von Montag bis Freitag bis 22 Uhr im 10-Minuten-Takt, danach im 15-Minuten-Takt. Samstag und Sonntag gilt der Sonntagsfahrplan. Der genaue Umsetzungszeitpunkt wird noch kommuniziert. In Winterthur werden die Hauptlinien ab Montag auf einen 10- bzw. 15-Minuten-Takt ausgedünnt. Auf dem Zürichsee sind alle Fahrten eingestellt; lediglich die Querfahrt Wädenswil–Stäfa/Männedorf wird weiter angeboten. Das gesamte ZVV-Nachtnetz ist per sofort und bis auf Weiteres eingestellt.

Bern Mobil

Das Grundangebot bleibt weiterhin vollumfänglich erhalten, um die nötige Mobilität zu gewährleisten, schreibt Bern Mobil. Die ersten und letzten Kurse bleiben unverändert, die Anschlüsse auf Bahn und Bus werden nach Möglichkeit weiterhin sichergestellt. Mehr Infos hier.



Die wichtigsten Angebotsanpassungen ab 21. März:

Ferienfahrplan von Montag bis Freitag auf den Linien 6,19, 20

Samstagfahrplan von Montag bis Freitag auf den Linien 11, 17, 28, 31

Die Linie 28 fährt von Montag bis Freitag zwischen Wankdorf Bahnhof und Brunnadernstrasse im 30-Minutentakt

Die Linie 31 fährt von Montag bis Freitag zwischen Europaplatz Bahnhof und Niederwangen im 30-Minutentakt

Die Tramlinien 7 und 8 fahren durchgehend im 10-Minutentakt

Die Tramlinie 9 fährt im 7,5-Minutentakt

Die Buslinie 10 fährt zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend im 4-Minutentakt, tagsüber im 6-Minutentakt.

Die Trolleybuslinie 12 fährt durchgehend im 6-Minutentakt.

Das Angebot am Samstag und Sonntag erfährt nur geringfügige Anpassungen

Das Nachtangebot von BERNMOBIL wird noch vom 20. auf den 21. März gefahren und danach eingestellt.

Die Linien 18, 22, 23 und 25 sind eingestellt.

Das Angebot in der Region Münsingen/Belp (Buslinien 160-163 und 165-168) bleibt vorläufig unverändert bestehen.



Verkehrsbetriebe Luzern

Die Verkehrsbetriebe Luzern stellen ihr Angebot am Montag, 23. März um. Es gilt von Montag bis Samstag ein reduziertes Angebot. Die Kundinnen und Kunden können sich grundsätzlich am Samstag-Fahrplan orientieren, die VLB empfehlen aber zwingend einen Blick in den Online-Fahrplan.

Für das Angebot auf den Linien 14 und 19 zu den Spitälern gilt grundsätzlich der Samstag-Fahrplan, während den Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag würden aber Zusatzbusse eingesetzt. An Sonn- und Feiertagen sei weiterhin der reguläre Sonntagsfahrplan gültig.

Video: srf/SDA SRF

Basel: BVB/BLT

Rund um Basel stellen BVB, BLT und AAGL das Nachtnetz ab Freitag, 20. März bis auf weiteres ein. Ab Montag, 23. März gilt ein ausgedünnter Fahrplan. Mehr Infos hier.



Anpassungen Fahrplan BVB

Tramlinien: Die Tramlinien der BVB verkehren von Betriebsbeginn bis ca. 20 Uhr im 10- Minuten-Takt. Ab 20 Uhr verkehren die Linien im 15-Minuten-Takt. Die Tramlinien 3 und 8 verkehren weiterhin nach Frankreich bzw. Deutschland. Für den Grenzübertritt gelten die Bestimmungen der jeweiligen Länder. Die Linie 3 verkehrt ab 20 Uhr im Halbstundentakt nach Gare de Saint-Louis, die Linie 8 im Viertelstundentakt nach Weil am Rhein Bahnhof/Zentrum. Die Linie 21 wird bis auf Weiteres eingestellt.

Buslinien: Die Buslinien der BVB verkehren von Betriebsbeginn bis ca. 20 Uhr im 10-Minuten- Takt. Ab 20 Uhr verkehren die Linien im 15-Minuten-Takt. Die Linie 33 verkehrt ab 20 Uhr im Halbstundentakt nach Schönenbuch, die Linie 38 im Stundentakt nach Grenzach Wyhlen. Die Schülerkurse (Linien 34 und 39), die Einsatzlinie 42, die Taktverdichtungen auf der Linie 30 sowie die Verdichtungskurse der Linie 46 werden eingestellt. Das Schorenquartier wird während der Zeit des Übergangsfahrplans durchgehend von der Linie 36 bedient. Die Haltestellen Signalstrasse und Erlenmatt werden durch die Linie 36 nicht bedient. Die grenzüberschreitende Linie 38 verkehrt weiterhin nach Deutschland. Für den Grenzübertritt gelten die Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland.

Die Linie 45 verkehrt von Montag bis Sonntag weiterhin auf der gewohnten Route. So ist sichergestellt, dass die Quartiere in Riehen weiterhin mit dem öV bedient werden. Die Linie 35 musste bereits am Montagabend, 16. März 2020, wegen der Grenzschliessung in Inzlingen eingestellt werden und verkehrt seither zwischen Habermatten via Friedhof Hörnli – Riehen Bahnhof bis Steingrubenweg.

Das Ruftaxi-Angebot in Riehen wird eingestellt.

Anpassungen Fahrplan BLT

Tramlinien: Die Tramlinien 10 und 11 verkehren von Betriebsbeginn bis ca. 20 Uhr im 10-Minuten-Takt. Ab 20 Uhr verkehren die Linien im 15-Minuten-Takt. Die Einsatzlinie 17 verkehrt von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten im 10-Minuten-Takt. Die Einsatzlinie E11 wird eingestellt.

Buslinien: Das Angebot der Buslinien der BLT stellt die Anschlüsse an SBB und die Tramlinien möglichst sicher und berücksichtigt die regionalen Gegebenheiten. Die Linien im unteren Baselbiet (Linien 37, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66) verkehren tagsüber im Halbstundentakt. Die Linie 63 sowie alle anderen Buslinien verkehren in den Abendstunden stündlich. Bei den Linien im oberen Baselbiet (Linien 92, 93, 105, 106, 107, 108, 109) gilt grundsätzlich das Stun-denangebot. Einzelne Kurse können vorbehaltlich bei Bedarf respektive Fahrgastaufkommen verstärkt werden.

Bahnstrecke: Die Linie 19 verkehrt in den Haupt- und Nebenverkehrszeiten im Halbstundentakt, in den Randstunden im Stundentakt. Die Anschlüsse sind auf die Züge der SBB in Liestal abgestimmt.

Fahrplan AAGL

Die AAGL richtet sich bei den Fahrplanausdünnungen nach den bundesweiten Vorgaben: Wo Linien im Viertelstundentakt verkehren, gilt neu der Halbstundentakt; wo der Halbstundentakt war, gilt neu der Stundentakt. Bei Linien im Stundentakt bleibt der Stundentakt bestehen. Die ersten und letzten Fahrten werden beibehalten.

Auf der Linie 71 werden die Fahrten zwischen Bretzwil und Reigoldswil eingestellt, Lauwil wird normal bedient. Die Linie 78 verkehrt neu ganztags im Halbstundentakt. So sind Anschlüsse gesichert und die Anbindung an das Kantonsspital Liestal gewährleistet. Die Linie 82 wird eingestellt. Die Erschliessung wird durch den Tramersatzbetrieb der Linie 14 (BVB/BLT) sicherge-stellt.

Die Fahrgäste werden gebeten, vor Antritt der Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren. Ebenfalls bitten wir unsere Fahrgäste, bei der Benutzung des öV die vom Bundesamt für Gesundheit BAG empfohlenen Abstände einzuhalten.

Verkehrsbetriebe St.Gallen

Die St.Gallerbusse fahren ab Montag, 23. März, nur noch gemäss Ferienfahrplan. Es könne in nächster Zeit zu weiteren Taktausdünnungen kommen. Die Grundversorgung mit dem öffentlichen Verkehr sei gewährleistet, es könne jedoch zu Ausfällen, Verspätungen und Anschlussbrüchen kommen. Das ÖV-Angebot könne von den ausgehängten Fahrplänen an den Haltestellen abweichen. Die Fahrgäste sollten sich deshalb an Online-Fahrplänen orientieren.



Verkehrsbetriebe Schaffhausen

Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen werden am Freitag über den aktualisierten Fahrplan informieren, der ab Montag gilt (mehr Infos hier). Klar ist bereits jetzt:

Die Stadt- und Regionalbusse verkehren bis zum Wochenende nach Fahrplan.

Speziell gekennzeichnete Schülerkurse werden ab Mittwoch ausgelassen.

Die Nachtbusse Fr/Sa und Sa/So entfallen.

Ab Montag, 23. März verkehren sämtliche Buslinien nach Spezialfahrplan.

(mlu)

