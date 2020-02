Schweiz

Coronavirus

Bund sagt Events wegen Coronavirus ab: Diese Veranstaltungen sind betroffen



Wegen Coronavirus: Bundesrat verbietet Grossevents – diese Veranstaltungen sind betroffen

Der Bundesrat hat in einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, eine «Besondere Lage» auszurufen. Als erste Massnahme werden bis zum 15. März alle Veranstaltungen verboten, an denen über 1000 Personen erwartet werden. Bei kleineren Veranstaltungen muss der zuständige Kanton eine Risikoeinschätzung vornehmen.

>> Hier geht's zum Liveticker mit den neusten Meldungen

>> Coronavirus: 3 Massnahmen um die Ausbreitung zu verhindern

Konkret sind unter anderen diese Grossveranstaltungen vom Verbot betroffen:

Basler Fasnacht

Bild: KEYSTONE

Im Februar und März wird an verschiedenen Orten Fasnacht gefeiert. Die grössten Anlässe dürfen laut dem neuen Gesetz des Bundesrates nicht stattfinden. Betroffen sind zum Beispiel die Basler und die Berner Fasnacht.

Je nach Grösse der Veranstaltung müssen die Kantone auch weitere kleinere Fasnachtsevents absagen.

Sportveranstaltungen

Bild: KEYSTONE

In Graubünden wurde der Engadin Skimarathon bereits abgesagt. Nun dürften noch weitere grosse Sportveranstaltungen folgen. Insbesondere die oberen Ligen im Fussball und Eishockey sind davon betroffen. Noch ist unklar, welche Auswirkungen das auf verschiedene Spielpläne hat. Mögliche Szenarien sind Partien ohne Zuschauer oder sogar Spielabsagen.

Besonders unter Zugzwang ist der Eishockeyverband. In der National League stehen am Freitag und Samstag die letzten beiden Runden der Qualifikation im Programm, in denen die letzten Playoff-Plätze vergeben werden. Der Start der Playoff-Viertelfinals ist auf den 7. März angesetzt. Im Aargau ist der Handball-Cupfinal ebenfalls von der Massnahme betroffen.

Genfer Autosalon

Bild: KEYSTONE

In Genf hätte vom 5. bis am 15. März der Autosalon stattfinden sollen. Auch diese Veranstaltung ist gemäss dem neuen Gesetz abgesagt. Die Genfer Uhrenmesse wurde bereits am Donnerstag ausgesetzt. Auch die Gartenmesse Giardina in Zürich dürfte nicht stattfinden können.

Weitere Veranstaltungen

Betroffen von der neuen Massnahme des Bundesrates sind alle Veranstaltungen an denen sich über 1000 Personen zum gleichen Zeitpunkt aufhalten. Vom Veranstaltungsverbot des Bundes ausgenommen sind Bürogebäude mit mehr als tausend Personen. «Dort können sich die Personen frei bewegen und können die Hygienevorschriften umsetzen», sagte Innenminister Alain Berset am Freitag vor den Bundeshausmedien.

Doch nicht nur solche grossen Veranstaltungen können abgesagt werden. Kleinere Veranstaltungen müssen bei den Kantonen eine Risikoeinschätzung vornehmen lassen und können daraufhin ebenfalls nicht bewilligt werden. (leo)

Abonniere unseren Newsletter