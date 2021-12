Das sagen die Kantone zu den Massnahmen: Einigkeit nur bei der Maskenpflicht

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) sagt: Werde Homeoffice verordnet, so müssten die geschuldeten Kosten sowie der Gesundheitsschutz, insbesondere im Bereich Ergonomie, durch den Arbeitgeber getragen werden.

Der Gewerbeverband lehnt sowohl eine Maskenpflicht für alle Mitarbeitenden in Innenräumen wie auch eine Ausweitung der Zertifikatspflicht ab.

Für den S chweizerischen Gewerbeverband (SGV) , der sich schon bisher kritisch gegenüber Corona-Massnahmen gezeigt hatte, reichen die bestehenden Massnahmen aus, «solange die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens nicht akut ist». Eine Homeoffice-Pflicht wäre demnach «unverhältnismässig», einzig eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen könne geprüft werden.

Sitzpflicht in Restaurants und Clubs und Kapazitätsbeschränkungen werden mehrheitlich abgelehnt.

Sitzpflicht in Restaurants und Clubs und Kapazitätsbeschränkungen werden mehrheitlich abgelehnt.

Ebenfalls gutgeheissen wird in der Ostschweiz die Sitzpflicht in Restaurants und Clubs. Während diese im Kanton Baselland auf Ablehnung stösst, wird sie im Aargau bereits ab Samstag eingeführt. Eine Kapazitätsbeschränkung lehnen sowohl der Aargau als auch Baselland ab.

Sitzpflicht in Restaurants und Clubs

In der Ostschweiz findet eine Ausdehnung der Maskenpflicht auf Innenbereiche, Veranstaltungen oder für öffentlich zugängliche Betriebe und Einrichtungen Zustimmung.

Bei den Massnahmen am Arbeitsplatz halten die Ostschweizer Kantone und die Regierungen der Kantone Aargau, Bern, Solothurn, Wallis, Freiburg und Tessin die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen sinnvoll .

Massnahmen am Arbeitsplatz

Spucktest an einer Schule in Kilchberg ZH.

Spucktest an einer Schule in Kilchberg ZH.

Einzig der Kanton Solothurn steht den obligatorischen repetitiven Testungen an Schulen und der Beschränkung der Gültigkeitsdauer von Testzertifikaten positiv gegenüber.

Repetitives Testen an Schulen

Die Aargauer, die Tessiner, die Solothurner, die Freiburger, die Glarner, die Berner und die Baselbieter Regierungen wehren sich in ihren Antworten auf die bundesrätlichen Vorschläge gegen die Zertifikatspflicht bei privaten Treffen ab elf Personen.

Das sagen die Kantone in ihren Stellungsnahmen zu den Massnahmen:

Masken, Zertifikat, Homeoffice-Pflicht – so will der Bundesrat die Corona-Welle brechen

Welche Vorschläge der Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt hat, ist hier nachzulesen:

Der Entscheid über die Art und Weise der Verschärfung der Corona-Massnahmen dürfte dem Bundesrat nicht leicht fallen. In der Vernehmlassung ist gemäss den veröffentlichten Stellungnahmen nur die Ausweitung der Maskenpflicht weitgehend unbestritten .

