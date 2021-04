Schweiz

Pressekonferenz Bundesrat 28.4: Was du vor der Sitzung wissen musst



Wie reagieren die Kantone? Das musst du vor der Bundesratssitzung wissen

Der Weg aus der Pandemie: Letzte Woche stellte der Bundesrat im Anschluss an seine Sitzung seinen Drei-Phasen-Plan vor. Dieser sieht vor, dass ungefähr Ende des Sommers alle Einschränkungen (ausser die Maskenpflicht) aufgehoben werden. Ob dies tatsächlich eintrifft, hängt jedoch zu einem grossen Teil vom Impffortschritt ab.

Nun hatten die Kantone eine Woche Zeit, um sich zu diesem Plan zu äussern und dem Bundesrat ihr Feedback vorzulegen. Dieses soll nun diese Woche besprochen und allfällige Anpassungen vorgenommen werden. Das musst du zur heutigen Sitzung wissen:

Was hat der Bundesrat letzte Woche beschlossen?

Letzte Woche hatte Alain Berset folgenden Plan vorgestellt:

Schutzphase:

In dieser Phase sollen alle impfwilligen Risikopatienten gegen Covid-19 geimpft werden. Der Bundesrat geht von einer Impfbereitschaft von etwa 75 Prozent aus. Diese Phase sollte etwa Ende Mai abgeschlossen sein, so Berset vor einer Woche vor den Medien. Stabilisierungsphase:

In dieser Zeit soll sich die gesamte Bevölkerung der Schweiz impfen können. Im Sommer sollen genügend Impfdosen dafür zur Verfügung stehen. Sind etwa 60 Prozent der Erwachsenen geimpft, tritt die nächste Phase ein. Dies dürfte laut Schätzung des Bundesrates Ende Juli eintreffen. Normalisierungsphase:

Dann beginnt die dritte Phase, in der die letzten Massnahmen schrittweise aufgehoben werden.

Für die drei Phasen gelten unterschiedliche Schwellenwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Sollten sie es dennoch tun, können erneut Massnahmen erlassen werden. Alle weiteren Informationen zu diesem Plan findest du hier:

Kommen also bald weitere Corona-Lockerungen?

Weitere Lockerungen sind zumindest für die nächsten zwei Wochen keine geplant. «Vor Beendigung dieser Schutzphase werden kaum weitere Öffnungsschritte möglich sein», sagte Bundesrat Berset letzte Woche vor den Medien. Am 12. Mai soll eine Auslegeordnung gemacht werden.

Dann will der Bundesrat den Kantonen ein weiteres Öffnungspaket in die Vernehmlassung geben, sollte die epidemiologische Lage und der Impffortschritt dies erlauben. Für diese Woche ist jedoch kaum mit weiteren Lockerungen zu rechnen.

Was könnte der Bundesrat sonst noch diskutieren?

Neben den Resultaten aus der Vernehmlassung haben uns in der letzten Woche diese Corona-Themen beschäftigt:

Mutationen und die Lage in Indien

Die Lage in Indien spitzt sich weiter zu. Bisher ist aber nur wenig über die neue Corona-Mutation bekannt, die seit letzter Woche auch in der Schweiz angekommen ist. Indien ist seit Montag zwar auf der BAG-Risikoliste, bisher bleibt eine Reaktion auf die Ankunft der neuen Mutation jedoch aus.

Die Lage in Indien spitzt sich weiter zu. Bisher ist aber nur wenig über die neue Corona-Mutation bekannt, die seit letzter Woche auch in der Schweiz angekommen ist. Indien ist seit Montag zwar auf der BAG-Risikoliste, bisher bleibt eine Reaktion auf die Ankunft der neuen Mutation jedoch aus. Corona-Bestimmungen für Freibäder

Die Temperaturen steigen und einige Freibäder der Schweiz öffnen bereits ihre Tore für Besucher. Weil der Bundesrat aber bisher noch keine Bestimmungen für Freibäder bekannt gegeben hat, herrscht hier noch Planungsunsicherheit, wie einige Badeanstalten vermelden. Dazu könnte sich der Bundesrat am Mittwoch äussern.



Die Temperaturen steigen und einige Freibäder der Schweiz öffnen bereits ihre Tore für Besucher. Weil der Bundesrat aber bisher noch keine Bestimmungen für Freibäder bekannt gegeben hat, herrscht hier noch Planungsunsicherheit, wie einige Badeanstalten vermelden. Dazu könnte sich der Bundesrat am Mittwoch äussern. Corona-Zertifikat für Genesene

Der Bundesrat sieht in seinem Plan auch ein Zertifikat für Corona-Genesene vor. Diese müssen aber ein altes Positivresultat vorweisen. Für Personen, bei denen die Krankheit asymptomatisch verlief, hiesse das jedoch, sie würden über den Sommer von keinen Lockerungen profitieren. Dagegen regt sich Widerstand, denn es soll sich bereits ein Drittel der Bevölkerung bereits einmal mit dem Virus angesteckt haben. Es wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass auch ein nachträglicher, positiver Antikörpertest für ein Zertifikat ausreichen sollte.

Wann findet die Pressekonferenz statt?

Die Bundesratssitzung findet jeweils am Mittwoch- oder am Freitagmorgen statt. Diese Woche fällt sie auf den Mittwoch. Die Pressekonferenzen zu den besprochenen Themen wurden in der Vergangenheit nicht vor 14 Uhr angesetzt. Sobald eine konkrete Uhrzeit bekannt wird, findest du sie an dieser Stelle.

Wo kann ich die Medienkonferenz live mitverfolgen?

Alle Informationen aus der Pressekonferenz findest du ab Beginn der Pressekonferenz auf watson. Im Liveticker findest du alle aktuellen Neuigkeiten und den Livestream. Zudem wird die Medienkonferenz jeweils direkt auf YouTube gestreamt. Der Link wird hier nachgefügt, sobald er verfügbar ist.

