Schweiz

Coronavirus

Corona-Leugner wollen ins Unispital Zürich eindringen



Bild: KEYSTONE

Corona-Leugner wollen ins Unispital Zürich eindringen – noch keine Konfrontation

Corona-Leugner haben angekündigt, am Sonntagnachmittag in die Notfallstation des Universitätsspitals Zürich (USZ) einzudringen. Man wolle auf der Station nachschauen, wie viele Personen dort tatsächlich liegen, schreiben sie in einem Gruppenchat im Messengerdienst Telegram. Einer der Initianten hat zudem ein Video mit dem Aufruf gepostet. Darüber hat Medinside zuerst berichtet.

In der Telegram-Gruppe wird auch auf einen in der heutigen Ausgabe der «NZZ am Sonntag» erschienen Artikel verwiesen. Dort warnten unter anderem auch USZ-Chefärzte vor einer Überforderung der Spitäler. In der Sonntagszeitung forderte das Unispital darum einen Lockdown.

Auf Nachfrage sagte ein Sprecher des USZ zum Branchen-Onlineportal, man habe vom Aufruf Kenntnis. «Wir nehmen das Ernst.» Der Sicherheitsdienst sei dort vor Ort, wo die Gruppe anscheinend eindringen wolle.

Um 16.30 Uhr sagte der Sprecher zu watson, dass es bislang nicht zu einer Konfrontation mit Corona-Skeptikern gekommen sei. Die Situation sei ruhig. Man habe die Sicherheitsmassnahmen aber verstärkt.

(amü)

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Skurrile Stockfotos: Weihnachten während der Pandemie Diese Animation zeigt die Ansteckungsgefahr durch Gesichtsvisiere Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter