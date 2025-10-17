bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Tourismus

Valendas hat Titel Best Tourism Village gewonnen

Dorfansicht von Valendas ueber der Rheinschlucht mit Flimserstein, Ringelspitz und Calana, von links, aufgenommen am Donnerstag, 28. September 2006. Der Heimatschutz setzt sich fuer die Erhaltung der ...
Das Dorf «Valendas» gehört zur Gemeinde Safiental und liegt im Kanton Graubünden.Bild: KEYSTONE

Bündner Dorf Valendas zum «Best Tourism Village» erkoren

17.10.2025, 16:0217.10.2025, 16:02

Das Bündner Surselva-Dorf Valendas ist von der Welttourismusorganisation UN Tourism zum «Best Tourism Village» erkoren worden. Somit kann sich der Schweizer Tourismus bereits über zehn Dörfer mit dieser Auszeichnung freuen.

Für die fünfte Ausgabe dieser internationalen Initiative gingen über 270 Bewerbungen aus 65 Mitgliedsstaaten bei UN Tourism ein, wie es in einer Mitteilung des Bundes vom Freitag hiess.

Dorfansicht von Valendas im Buendner Oberland, aufgenommen am Donnerstag, 28. September 2006. Der Heimatschutz setzt sich fuer die Erhaltung der alten Haeuser im Dorfkern von Valendas ein. Insbesonder ...
Valendas hat den Tietl «Best Tourism Village» ergattert. Bild: KEYSTONE

Bewerben konnten sich Tourismusdörfer, wo traditionelle Tätigkeiten wie die Land- und Forstwirtschaft bedeutsam sind, die den Tourismus als Mittel nutzen, um ihr kulturelles Erbe zu fördern und zu bewahren, und die sich für eine nachhaltige touristische Entwicklung einsetzen.

Eine Schweizer Jury, bestehend aus Vertretern des Staatssekretariats für Wirtschaft, des Schweizer Tourismus-Verbands und von Schweiz Tourismus reichte die Kandidaturen der zwei Dörfer Evolène im Wallis und Valendas in Graubünden diesen Sommer als Schweizer Vorauswahl bei UN Tourism ein.

Das Dorfzentrum von Valendas mit den alten Haeusern und dem historisch wertvollen Tuereli-Haus, hinten rechts, aufgenommen am Donnerstag, 28. September 2006. Der Heimatschutz setzt sich fuer die Erhal ...
Das Dorfzentrum von ValendasBild: KEYSTONE

Valendas überzeugte schliesslich auch die internationale Jury der Uno-Sonderorganisation für Tourismus. Die offizielle Preisverleihung der «Best Tourism Villages» erfolgte am dritten jährlichen BTV-Netzwerktreffen in der Stadt der chinesischen Stadt Huzhou. (sda)

Mehr zu Tourismus:

Diese 8 Grafiken zeigen, wie der Tourismus in den letzten Jahrzehnten explodiert ist
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gewusst wie – richtig Handeln bei Asbestverdacht
1 / 5
Gewusst wie – richtig Handeln bei Asbestverdacht

Das Baujahr ist entscheidend, ob mit Asbest zu rechnen ist. In vor 1990 erbauten Häusern ist mit Asbest zu rechnen.
quelle: forum asbest schweiz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
4
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
5
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
Meistkommentiert
1
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
2
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
3
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
4
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu +++ Ukrainische Angriffe auf Krim und Sotschi
2
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
3
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
4
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
5
Lugano – Lausanne wird nicht wiederholt +++ YB-Frauen im Europa Cup gegen Sparta Prag
Brauerei Locher verlagert Logistik von Chopfab Boxer nach Appenzell
Die Brauerei Chopfab in Winterthur verlegt die gesamte Logistik nach Appenzell. Das sagte Verwaltungsratspräsident Karl Locher in einem Interview mit der «NZZ» vom Freitag. Die Appenzeller Brauerei Locher ist die Besitzerin von Chopfab.
Zur Story