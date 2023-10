Nur Minderheit akzeptiert Künstliche Intelligenz bei Newsproduktion

Bei Texten, die von Medienschaffenden ohne Einsatz von KI geschrieben werden, liegt die Bereitschaft hingegen bei 84 Prozent. «Für das Publikum ist die Rolle von Journalisten in der Berichterstattung nach wie vor zentral», sagte dazu FÖG-Forschungsleiter Daniel Vogler bei der Präsentation der Studie vor den Medien in Zürich.

Wie das FÖG am Montag bei der Präsentation des neusten Jahrbuchs zur Qualität der Schweizer Medien bekanntgab, würde nur knapp ein Drittel der Schweizer Bevölkerung Beiträge lesen, die vollständig von KI geschrieben wurden.

Die Schweizer Bevölkerung steht dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Nachrichtenproduktion kritisch gegenüber. Das zeigt eine repräsentative Befragung des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (FÖG) der Universität Zürich.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bitte keine Sprachnachricht! Warum sie in der Schweiz wenig beliebt sind

Ukraine attackiert Krim mit ATACMS ++ Neun Zivilisten in russisch besetzter Stadt getötet

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben. Welches wohl am meisten hat?

Die wohl UNECHTESTE Carbonara der Welt im Taste-Test – so war's

Nur Stunden vor Immunität: Per Haftbefehl gesuchter bayerischer AfD-Politiker festgenommen

Tausende demonstrieren in Bern und Zürich für Palästina – teils mit umstrittenen Plakaten

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in den Städten Bern, Zürich und Basel mit den Menschen in den Palästinensergebieten solidarisiert. Die Demonstrationen verliefen weitgehend friedlich.