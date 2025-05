Konkursamt in Bern versteigert 39 Kilo Hanfblüten ab 3900 Franken

Das Konkursamt warnt vor möglichen Gesundheitsrisiken und rät ausdrücklich davon ab, nach dem Konsum ein Fahrzeug zu lenken. Nach Auktionsende erhält der Höchstbietende eine offizielle Bestätigung für den Eigentumsübergang. Die Hanfblüten müssen persönlich beim Konkursamt in Langenthal abgeholt werden. Eine Haftung für Qualität oder Zustand wird auf der Auktionsplattform ausgeschlossen. (ear)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der internationale Marihuana-Marsch wird weltweit in über 100 Städten durchgeführt. Jedes Jahr gibt es einen, der es ein wenig übertreibt ...

Der internationale Marihuana-Marsch wird weltweit in über 100 Städten durchgeführt. Jedes Jahr gibt es einen, der es ein wenig übertreibt ...

Grund für den Stromausfall am Stadelhofen und Bellevue in Zürich war ein Kurzschluss

Ausgerechnet während des Feierabendverkehrs am Donnerstagabend ist die Zürcher Innenstadt teilweise von einem Stromausfall betroffen worden. Dauer und Ursache waren kurz nach 18 Uhr nicht bekannt. Inzwischen konnte die Wiederversorgung der betroffenen Anschlüsse habe wieder hergestellt werden, hiess es in einer Mitteilung des Elektrizitätswerks Zürich (ewz) nach 20 Uhr. Die Ursache sei ein Kurzschluss in einer Trafostation gewesen.