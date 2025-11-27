Das Atom-Endlager in Stadel ZH heisst «Terradura»

Schweizer Atommüll-Endlager soll «Terradura» heissen – Gegner sprechen von Verharmlosung

Die Nagra hat das Ergebnis eines Namens-Wettbewerbs für das geplante Tiefenlager kommuniziert.

Das geplante Atommüll-Endlager im Haberstal bei Stadel ZH hat einen Namen: «Terradura» soll das Grossprojekt künftig heissen. «Terradura» ist das Ergebnis eines Votings, bei dem die Bevölkerung mitmachen konnte. Insgesamt gingen über 3000 Ideen ein.

Eine Jury aus Wissenschaft und Verwaltung wählte daraus fünf Vorschläge. Fast 40 Prozent der eingegangenen rund 3500 Stimmen wählten schliesslich «Terradura», wie die Verantwortlichen für die Namenssuche am Donnerstag mitteilten. Weitere Vorschläge waren «Atlasuisse», «Soluterra», «Peradina» und «Stadelnova».

Der Zürcher Unterländer Verein LoTi, in dem sich Gegnerinnen und Gegner des Tiefenlager-Projekts organisieren, findet kritische Worte:

«Wir wehren uns dagegen, dass die geplante Deponie für radioaktiven Abfall mit seltsamen Wortschöpfungen benannt und entsprechend verharmlost werden soll. Denn nichts anderes wird es sein: Eine Deponie mit giftigen radioaktiven Abfällen.»

Eine Nagra-Hydrogeologin misst im Haberstal (Gemeinde Stadel ZH) den Spiegel des Grundwassers. Hier soll das Tiefenlager hinkommen. Bild: keystone

Noch immer sei dieses wichtige Thema in der breiten Bevölkerung der betroffenen Region nicht angekommen, gibt die LoTi-Co-Präsidentin Karin Joss zu bedenken.

«Die meisten Menschen wissen nicht, was für ein politisch-ökologisch-ökonomisch brisantes und gigantisches Pilot-Bauprojekt in ihrer Wohnregion geplant ist. Gerade viele Menschen aus der junge Generation haben nach wie vor wenig Ahnung.»

Wichtig sei gewesen, dass der Name in allen Landessprachen verständlich und prägnant gewesen sei, so die Verantwortlichen der Nagra. «Terradura» werde in den nächsten Wochen und Monaten eingeführt, jeweils mit dem Zusatz «Geologisches Tiefenlager Schweiz».

Wie geht es weiter?

Während der Namensprozess damit abgeschlossen ist, wird der Planungsprozess für das Schweizer Atommüll-Tiefenlager noch Jahre im Gang sein.

Derzeit prüft der Bund die Gesuchsunterlagen der Nagra, der nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Sie ist vom Bund mit der Entsorgung des Schweizer Atommülls betraut und hat die Gemeinde Stadel ZH als Standort für das Tiefenlager vorgeschlagen, wobei die geplanten Grabungen auch die Nachbargemeinde Glattfelden unterirdisch betreffen.

Die Nagra legte dem Bund 13 Gesuchsunterlagen vor, die auf gut 200 wissenschaftlichen Berichten basieren. Diese umfassen zusammen rund 30'000 Seiten. Die Überprüfungen sollen bis 2027 dauern.

Als Nächstes sind die Fachstellen des Bundes, die Kantone und die betroffenen Regionen an der Reihe. Sie alle werden eine Stellungnahme zum Nagra-Vorschlag abgeben. Auch Deutschland wird sich äussern.

Gegen Ende des Jahrzehnts wird das Endlager dann zum Geschäft für Bundesrat und Parlament. Schon jetzt ist so gut wie sicher, dass das Thema auch noch als Abstimmung vors Volk kommen wird.

Seit 2022 ist bekannt, dass die Nagra das Endlager im Zürcher Unterland erstellen will. Die Verpackungsanlage für die alten, hoch radioaktiven AKW-Brennstäbe soll in Würenlingen AG erstellt werden.

