bild: unsplash

Diese 13 Dinge werden 2020 ziemlich sicher für Schlagzeilen sorgen

2020 wird gross. Es warten die US-Präsidentschaftswahlen, ein neuer James Bond-Film und die Eishockey-WM in der Schweiz. Doch das ist noch lange nicht alles. Diese weiteren 10 Dinge werden 2020 ziemlich sicher für Schlagzeilen sorgen.

Begrenzungsinitiative

Bild: KEYSTONE

Mit ihrer Begrenzungsinitiative, die voraussichtlich am 17. Mai zur Abstimmung kommt, will die SVP die Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU erreichen. Doch die Initiative ist mehr als nur ein Verdikt über die Freizügigkeit.

Wird sie angenommen, ist der von der Schweiz eingeschlagene bilaterale Weg mit der EU als Ganzes infrage gestellt. Bern müsste die Beziehung Schweiz – EU neu überdenken. Sagen die Stimmberechtigen Nein zur Initiative, dürfte dies als Bestätigung des bisher eingeschlagenen bilateralen Weges gewertet werden. Weil es sich bei der Begrenzungsinitiative um eine wegweisende Abstimmung handelt, ist davon auszugehen, dass der Bundesrat den 17. Mai abwarten wird, bevor er über sein weiteres Vorgehen beim institutionellen Rahmenabkommen informieren wird.

US-Präsidentschaftswahlen

Bild: AP

Eines der grössten politischen Happenings im kommenden Jahr werden die US-Präsidentschaftswahlen sein. Am 3. November 2020 kommt es zum Showdown und zur Frage, ob der amtierende Präsident Donald Trump für eine erneute Amtszeit wiedergewählt wird.

Wer gegen ihn antritt, wird sich in den nächsten Monaten klären. Die Demokraten warteten mit mehr als zwei Dutzend Bewerbern auf – einige davon sind jedoch bereits ausgeschieden.

G-20 in Riad

bild: wikipedia

Ebenfalls im November findet zum ersten Mal überhaupt der G-20-Gipfel in der arabischen Welt statt. Genauer gesagt in Riad. Der Gastgeber Saudi-Arabien ist höchst umstritten. Gerade weil Kronprinz Mohammed bin Salman verdächtigt wird, in die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt gewesen zu sein. Und auch die Rolle Saudi-Arabiens im Jemen-Krieg wird harsch kritisiert.

Noch im Dezember 2019 wurde bekannt, dass die Schweiz offiziell von Saudi-Arabien an den Gipfel eingeladen wurde. Die Teilnahme wird auch im nächsten Jahr für einigen Diskussionsstoff sorgen.

Das Klima

Bild: KEYSTONE

2019 schon Thema Nummer eins, wird uns die Debatte um die Klimaerwärmung auch 2020 weiter begleiten. Es wird das Schicksalsjahr für die Klima- und Energiepolitik werden. Bereits im Frühling wird das Parlament über die Neuauflage des CO2-Gesetzes debattieren. Das wird ein erster Härtetest für das grünere Parlament sein – und zeigen, welche klimatische Richtung die Schweiz in Zukunft einschlagen wird.

No Time To Die

2020 flimmern einige grosse Stücke über die Kino- und Fernsehleinwand. Nächstes Jahr wird es zum letzten Einsatz von Daniel Craig als James Bond kommen. Im April 2020 wird der britische Schauspieler in «No Time To Die» wohl als Bond in Rente gehen, nachdem er dies eigentlich schon nach «Spectre» tun wollte.

Top Gun

Bild: AP

Vergangenen Juli stellte Hollywoodstar Tom Cruise bei einem Überraschungsauftritt bei der Comic-Messe Comic-Con in San Diego den ersten Trailer des neuen «Top Gun»-Films vor. Die Fortsetzung soll im Sommer 2020 in die Kinos kommen.

In «Top Gun: Maverick» schlüpft Cruise wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell. Der ist inzwischen gealtert, weigert sich aber, den Dienst zu quittieren – und das, obwohl er in der Militärhierarchie nicht aufgestiegen ist. Val Kilmer kehrt als Tom «Iceman» Kazansky zurück.

Wilder

Schweizer Krimifans kommen bereits Anfang Jahr auf ihre Kosten: Am 7. Januar beginnt das SRF mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel «Wilder». Dieses mal zieht es Sarah Spale alias Rosa Wilder an einen abgeschiedenen Tatort im Jura. Nicht fehlen werden auch der kauzige Bundeskriminalbeamte Manfred Kägi und ziemlich viele Leichen.

Eishockey-WM

Bild: EPA/EPA

Bereits im Mai kommt es zum ersten sportlichen Highlight. Dann beginnt die Eishockey Heim-WM in Zürich und Lausanne – und die Schweiz hat durchaus Medaillen-Chancen. 2018 verlor die Hockey-Nati im Finale gegen gegen Schweden, 2019 schied die Schweiz ganz bitter im Viertelfinal gegen Kanada aus. Es ist an der Zeit für den grossen Coup.

Fussball-EM

Bild: KEYSTONE

Zum ersten Mal wird die Europameisterschaft in verschiedenen Ländern ausgetragen. Die Schweiz hat eine attraktive und schwere Gruppe zugelost bekommen und trifft in Rom und Baku auf Wales, die Türkei und Italien.

Olympische Sommerspiele

Bild: EPA

In Tokio finden ab Juli während gut zwei Wochen die 32. Olympischen Sommerspiele statt. Grösstes Highlight ist der 38-jährige Roger Federer, der mit Einzelgold an Olympia die letzte Lücke in seinem Palmares schliessen könnte.

E-Mobilität

Bild: AP

Der Trend der E-Mobilität wird 2020 noch grösser werden. 2019 hat Tesla mit dem Model 3 bewiesen, dass sich ein gutes E-Auto besser verkauft als die meisten Verbrenner.

Richtig los geht's 2020, wenn die Auswahl an E-Autos schlagartig zunehmen wird, da dann quasi alle grossen Hersteller konkurrenzfähige E-Autos lancieren werden. VW den ID.3, Opel den Corsa-e oder Peugeot den e-208. Das werden keine futuristischen Gebilde für Elektro-Fans sein, sondern normal aussehende Kompaktautos, welche die Massen ansprechen sollen.

Kabellose Kopfhörer

Bild: AP/AP

Bei den Gadgets waren 2019 kabellose Kopfhörer wie Apples Air Pods die grossen Renner. Der aus Umweltsicht höchst fragwürdige Trend wird sich 2020 noch verstärken. Die Handy-Hersteller killen den Kopfhörer-Anschluss bewusst, um kabellose Ohrhörer als teures Zubehör verkaufen zu können.

Das Problem: Nach zwei, drei Jahren ist der Akku unbrauchbar und die Käufer werfen sie weg, da der Akku nicht austauschbar ist. Reparieren kann man sie auch nicht. Man kauft also quasi ein Gadget mit vorprogrammiertem Ablaufdatum.

Spielkonsolen

bild: screenshot microsoft

2020 ist auch das Jahr der neuen Spielkonsolen: Sony bringt Ende Jahr die Playstation 5, wohl gleichzeitig mit der neuen Xbox von Microsoft. Ein weiterer Trend im Gaming-Bereich ist Streaming: Google und Microsoft wollen 2020 Game-Streaming zum Durchbruch verhelfen. Nach dem Streamen von Musik und Videos wird wohl in einigen Jahren auch das Streamen von Games ganz normal werden.

Mit Material von der sda

