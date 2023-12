Schweizer Nobelpreisträger Queloz will Leben im Labor erschaffen

Zur Person

Der 57-jährige Astrophysiker Didier Queloz hat an der Universität Genf Physik studiert. 1995 gelang ihm mit seinem Doktorvater Michel Mayor die Entdeckung des ersten Planeten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist – einen sogenannten Exoplaneten.



Eine Entdeckung, für die er 2019 gemeinsam mit Mayor mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Mittlerweile sind über 5000 solcher Exoplaneten bekannt.



Seit 2021 baut er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich ein Zentrum auf, das die Entstehung des Lebens erforscht. Dazu gehört laut Queloz sowohl die Erforschung des Sonnensystems und die Analyse von Exoplaneten, als auch der Versuch, die Entstehung von Leben in Laborexperimenten zu simulieren.