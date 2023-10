Video: watson/Juliette Baur, Aya Baalbaki

Grüne-Nationalrätin Meret Schneider gesteht uns ihre grösste Umweltsünde

2019 konnte die Klimaallianz viele Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Die Grünen triumphierten mit einem Wählerzuwachs von 3.6 Prozent. Dieses Jahr sieht es für die Partei nicht so rosig aus: Sie verlieren möglicherweise einige Prozentpunkte.

Der Klimaschutz steht für einige nicht mehr an erster Stelle und die Klimakleber sind ein grosses Ärgernis für Teile der Bevölkerung, wie die neusten Umfragen zeigen.

Was nervt die Bevölkerung sonst noch an den Grünen? Die Grünen sind alle vegan und wollen das Fleischessen verbieten. Oder? watson hat die Grüne-Nationalrätin Meret Schneider mit den Vorurteilen gegen die Partei konfrontiert. In unserem Wahlen-Fragenbot siehst du, wie sich Schneider geschlagen hat.

Reminder: Vergiss nicht, dass du nur noch bis am Dienstag, 17. Oktober, brieflich abstimmen kannst!

