Wie die Alten die Jungen an den Abstimmungen dominieren

Deshalb haben die Basler einen Komplex mit ihrem Dialekt

Der Basler ist so stolz auf seinen geschriebenen Dialekt, dass daraus ein richtiggehender Minderwertigkeitskomplex gegenüber der eigenen Mundart entstand. Viele eifern einem Ideal nach, das sie nie gesprochen hätten.

Die Basler Bibel ist nicht besonders gross, dafür dick und knallrot. Das ganze Jahr über staubt sie in den Bücherregalen vor sich hin. In der Zeit, in der die Fasnächtler die Batterie ihres Kopfladärnlis testen und ihr Goschdym imprägnieren, findet die heilige Basler Schrift aber wieder den Weg auf die Schreibtische der Region: Das Baseldeutsch-Wörterbuch, geschrieben von Ruedi Suter. Ein Standardwerk des Dialekts. Schnitzelbänggler und andere Värslibrinzler könnten nicht ohne.

Die Faszination …