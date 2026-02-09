Hochnebel
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

133'000 Unterschriften für Lebensmittelschutz-Initiative gesammelt

133'000 Unterschriften für Lebensmittelschutz-Initiative gesammelt

09.02.2026, 07:5209.02.2026, 07:52

Die Allianz rund um die Lebensmittelschutz-Initiative hat nach eigenen Angaben über 133'000 Unterschriften gesammelt. Das Initiativkomitee will die Unterschriftenbogen fristgerecht am 27. Februar bei der Bundeskanzlei in Bern einreichen, wie es mitteilte.

Der Verein für gentechnikfreie Lebensmittel habe mit Unterstützung von über 50 Organisationen diese Anzahl Unterschriften zusammengebracht, schrieb der Verein in einer Mitteilung am Montagmorgen. Für das Zustandekommen der Initiative benötigt es 100'000 gültige Unterschriften. Die Bundeskanzlei wird ihre Gültigkeit prüfen.

Die Volksinitiative will nach dem Auslaufen des Gentech-Moratoriums weiterhin eine Kontrolle über gentechnisch veränderte Organismen. Die Initiative fordert Wahlfreiheit für Konsumentinnen und Konsumenten, den Schutz der gentechfreien Landwirtschaft und Sicherheit angesichts der Risiken, die die Gentechnik in ihren Augen bringt, namentlich für die Bio-Landwirtschaft.

Die Initiative wird vom Verein für gentechnikfreie Lebensmittel getragen. Unter den unterstützenden Organisationen sind Bio Suisse, Greenpeace, Swissaid, die Kleinbauern-Vereinigung und die SAG. Ausserdem haben sich rund 25'000 Einzelpersonen hinter die Initiative gestellt, wie das Komitee bei der Lancierung der Initiative im September 2024 mitteilte. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es bei der SRG-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Schweiz will Trump nicht für Friedensnobelpreis empfehlen
Donald Trump will den Friedensnobelpreis. Weil das 2025 nicht geklappt hat, wollen seine Anhänger eine Nominierung in diesem Jahr durchboxen. Der angeschriebene Schweizer Vertreter hält sich allerdings zurück.
Donald Trump wünscht sich sehnlich, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet zu werden. Das hat er dutzendfach deutlich gemacht. In seiner eigenen Wahrnehmung der Realität hat der US-Präsident bereits acht Kriege beendet, wie er schon häufiger erklärt hat – doch das Osloer Nobelpreiskomitee scheint die Bemühungen des US-Präsidenten einfach nicht anerkennen zu wollen.
Zur Story