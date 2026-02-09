133'000 Unterschriften für Lebensmittelschutz-Initiative gesammelt

Die Allianz rund um die Lebensmittelschutz-Initiative hat nach eigenen Angaben über 133'000 Unterschriften gesammelt. Das Initiativkomitee will die Unterschriftenbogen fristgerecht am 27. Februar bei der Bundeskanzlei in Bern einreichen, wie es mitteilte.

Der Verein für gentechnikfreie Lebensmittel habe mit Unterstützung von über 50 Organisationen diese Anzahl Unterschriften zusammengebracht, schrieb der Verein in einer Mitteilung am Montagmorgen. Für das Zustandekommen der Initiative benötigt es 100'000 gültige Unterschriften. Die Bundeskanzlei wird ihre Gültigkeit prüfen.

Die Volksinitiative will nach dem Auslaufen des Gentech-Moratoriums weiterhin eine Kontrolle über gentechnisch veränderte Organismen. Die Initiative fordert Wahlfreiheit für Konsumentinnen und Konsumenten, den Schutz der gentechfreien Landwirtschaft und Sicherheit angesichts der Risiken, die die Gentechnik in ihren Augen bringt, namentlich für die Bio-Landwirtschaft.

Die Initiative wird vom Verein für gentechnikfreie Lebensmittel getragen. Unter den unterstützenden Organisationen sind Bio Suisse, Greenpeace, Swissaid, die Kleinbauern-Vereinigung und die SAG. Ausserdem haben sich rund 25'000 Einzelpersonen hinter die Initiative gestellt, wie das Komitee bei der Lancierung der Initiative im September 2024 mitteilte. (sda)